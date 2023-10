Davinson Sánchez en Icardi bezorgen Galatasaray volle pond na matig duel

Zaterdag, 7 oktober 2023 om 19:59 • Jonathan van Haaster

Galatasaray heeft zaterdagavond geen fout gemaakt in de Turkse Süper Lig. De ploeg van trainer Okan Buruk speelde ondermaats, maar won wel dankzij treffers van Davinson Sánchez en Mauro Icardi: 0-2. Galatasaray, waar de geblesseerde Hakim Ziyech ontbrak, staat dankzij de zege voorlopig eerste. Het nog foutloze Fenerbahçe moet echter nog in actie komen en heeft slechts één punt minder. Antalyaspor staat dertiende.

Bijzonderheden:

In de eerste helft gebeurde er bijzonder weinig in de Turkse kustplaats. Galatasaray leek nog met zijn hoofd in de wolken na de knappe zege op Manchester United (2-3), terwijl Antalyaspor ook amper gevaar wist te stichten. Wel liet Sander van de Streek zich zien. De middenvelder, afgelopen zomer overgekomen van FC Utrecht, loste een schot op het doel van Fernando Muslera. Het bleek niet genoeg om de Uruguayaan te passeren.

In de rust besloot Buruk om Tetê te brengen ten faveure van Baris Yilmaz. Het bleek een goede zet, daar de Braziliaan zich direct liet gelden met een fraaie voorzet op Icardi. De Argentijn kopte vol, maar moest zijn meerdere erkennen in doelman Helton Leite. De regerend landskampioen bleef aanzetten en werd daarvoor beloond. Uit een hoekschop tikte Sánchez binnen na goed doorkoppen van Icardi: 0-1.

Antalyaspor had ook na rust weinig in te brengen. Desondanks had het tot tweemaal toe kunnen scoren via Britt Assombalonga. De invaller miste eerst een enorme kopkans; drie minuten later belandde zijn voorzet tegen de lat. Aan de andere kant klaarde Icardi het klusje voor Galatasaray. De topschutter schoot heerlijk raak in de korte hoek met een snoeiharde pegel. De assistent-scheidsrechter stak zijn vlag omhoog, maar van buitenspel bleek geen sprake: 0-2.