Davinson SÃ¡nchez draagt met treffer bij aan overtuigende zege Galatasaray

Davinson Sánchez draagt met treffer bij aan overtuigende zege Galatasaray

Galatasaray heeft gedaan wat het moest doen in de strijd om de Turkse landstitel. De ploeg van trainer Okan Buruk won met 0-3 van Ankaragücü. Kerem Demirbay en Davinson Sánchez zorgden al binnen een kwartier voor een 0-2 voorsprong en vlak voor rust schoot Mauro Icardi een penalty binnen. Dankzij de zege staat Galatasaray nu weer eerste met twee punten meer dan Fenerbahçe.

Bij Galatasaray moest Hakim Ziyech nog altijd verstek laten gaan wegens een blessure. Wel was er andermaal een basisplaats voor Dries Mertens, die op 10 stond achter Icardi. Tetê (rechts) en Kerem Aktürkoglu bestreken de vleugels, terwijl voormalig Ajacied Sánchez in het hart van de verdediging naast Victor Nelsson stond.

Galatasaray schoot uit de startblokken in de hoofdstad van Turkije. Nadat de ploeg van Buruk een kans van Renaldo Cephas overleefde, was het even later aan de andere kant wel raak. Mertens slingerde een hoekschop tot bij de tweede paal, waar Demirbay vrij kon inkoppen en dat succesvol deed. De Turk zag zijn inzet via de onderkant van de lat binnenvliegen: 0-1.

Amper een minuut later sloeg Galatasaray opnieuw toe. Tetê zette een uitstekende actie in aan de linkerkant en gaf vervolgens scherp voor. Aktürkoglu was net te laat om binnen te prikken en dus leek het gevaar voor Ankaragücü geweken. Niets bleek echter minder waar. Na enkele fraaie korte combinaties gaf Baris Yilmaz voor richting de penaltystip, waar Sánchez kalmpjes binnenschoof: 0-2.

Ankaragücü was simpelweg niet opgewassen tegen dit Galatasaray en kwam nog dieper in de problemen toen Galatasaray-huurling Kazimcan Karatas Mertens lomp onderuithaalde. De arbiter floot voor een strafschop, die door Icardi keurig in de linkerhoek werd geschoten: 0-3.

De spanning was wel uit het duel, al probeerde de thuisploeg uiteraard nog iets te forceren. Via Ali Kaan Güneren kwam het redelijk dichtbij, ware het niet dat Fernando Muslera liet zien een uitstekende doelman te zijn. Güneren kreeg niet veel later opnieuw een kans, maar ook ditmaal was het niet raak. Hij schoot naast.

Aan de andere kant kwam ook Tetê nog dichtbij. De Braziliaan moest echter toezien hoe doelman Bahadir Han Güngördü prima redding bracht. Galatasaray kwam nooit meer serieus in de problemen en trok de overwinning op eenvoudige wijze naar zich toe.

