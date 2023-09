David Ornstein verschaft duidelijkheid over toekomst van Mohamed Salah

Donderdag, 7 september 2023 om 17:24 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 17:28

Mohamed Salah blijft in ieder geval tot de winterstop bij Liverpool. David Ornstein van The Athletic weet donderdag te melden dat het deze zomer niet van een vertrek komt. De Egyptenaar stond lange tijd in de concrete belangstelling van Ittihad Club, dat meerdere torenhoge biedingen neerlegde op Anfield.

Salah geldt al jaren als misschien wel dé sterspeler van Liverpool, dat hem dan ook niet wil laten gaan. Daar had Ittihad Club geen boodschap aan en de steenrijke club legde verschillende biedingen neer, waarvan de hoogste 175 miljoen euro bedroeg. Het bleek echter niet genoeg om Liverpool alsnog te overtuigen om mee te werken aan een vertrek. De Saudische club wil de goede contacten met Liverpool en Salah wel warm houden om in een later stadium alsnog toe te kunnen slaan.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De transferwindow in de Saudi Pro League sluit deze donderdagavond om 23:00 uur, waardoor Salah zich in ieder geval tot de aanstaande winterstop speler van the Reds mag noemen. “We zijn er rustig onder. Salah is onze speler en hij wil hier spelen", liet manager Jürgen Klopp in een eerder stadium weten. Salah had bij Ittihad Club, inclusief bonussen, zo'n 3,5 miljoen euro per week kunnen verdienen. De 31-jarige steraanvaller ligt nog tot medio 2025 vast op Anfield.

Salah speelt sinds de zomer van 2017 voor Liverpool, dat destijds 42 miljoen euro betaalde aan AS Roma om hem los te weken. Sindsdien brak hij meerdere records en was hij goed voor 188 doelpunten en 81 assists in 309 wedstrijden. Liverpool won mede dankzij Salah zo’n beetje alles wat er te winnen valt in de laatste jaren. Liverpool zag deze zomer al Fabinho, Jordan Henderson en Roberto Firmino naar Saudi-Arabië vertrekken en daar blijft het ook bij.