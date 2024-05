David Min ziet ontwikkeling beloond worden met transfer binnen de Eredivisie

David Min is vanaf komend seizoen speler van FC Utrecht. De aanvaller verlaat RKC, waar hij nog een eenjarig contract had, en heeft een vierjarige verbintenis ondertekend in de Domstad.

Min was afgelopen seizoen een van de meest bepalende spelers bij RKC, dat mede dankzij de tien competitiedoelpunten van de spits vijftiende eindigde en zich zo verzekerde van minimaal nog een seizoen Eredivisie-voetbal.

Met het aantrekken van Min lijkt het erop dat een vertrek van Isac Lidberg weer een stapje dichterbij is gekomen. De Telegraaf weet dat er de nodige interesse is voor de Zweedse spits, die weinig potten heeft kunnen breken sinds zijn komst van Go Ahead Eagles.

Mogelijk gaat Min samenwerken met Sam Lammers, die afgelopen winter gehuurd werd van Rangers FC en uitstekend presteerde in Stadion Galgenwaard. De club probeert de spits langer te houden, maar daarover bestaat nog geen zekerheid.

Indien een langer verblijf van Lammers onmogelijk blijkt, zal de club opnieuw de transfermarkt opgaan om naast Min nog een spits naar de club te halen.

De 24-jarige Min brak relatief laat door als profvoetballer. De Zaandammer voegde zich in de zomer van 2018 bij RKC, om daar dit seizoen de concurrentiestrijd te winnen van Michiel Kramer en uit te groeien tot sleutelspeler.

Min is voor FC Utrecht alweer de vierde versterking voor komend seizoen. Eerder versterkte de club zich al met een drietal Belgen: Siebe Horemans (Excelsior), Matisse Didden (Roda JC Kerkrade) en Alonzo Engwanda (Anderlecht).

