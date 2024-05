Dávid Hancko over zijn toekomst: ‘In het slechtste geval blijf ik bij Feyenoord’

Dávid Hancko heeft in gesprek met het Slowaakse Sport gesproken over zijn toekomst. De Feyenoorder zegt zich te willen focussen op het aanstaande EK, maar sluit, ondanks dat hij zich gewaardeerd voelt, een vertrek uit Nederland niet uit. "Ik zei ook bij de Voetballer van het Jaar-uitreiking dat ik in het slechtste geval bij Feyenoord blijf."

Hancko, één van de absolute sterkhouders onder Arne Slot de afgelopen jaren, heeft nog een doorlopend contract tot medio 2028 bij Feyenoord, waarmee hij dit seizoen de titel niet wist te prolongeren door een formidabel PSV. "In de laatste speelronde hebben we het puntenrecord gebroken, het is absurd. Maar we hebben de beker gewonnen en in de Champions League gespeeld. Wel moet ik toegeven dat PSV uitstekend was."

Met het vertrek van Slot naar Liverpool verliest Hancko een trainer die hij hoog heeft zitten. "Ik wens hem het beste en ik denk dat hij voorbestemd is voor succes. Het feit dat hij zelfs dit seizoen nog bij Feyenoord was, kwam voor mij een beetje als een verrassing, want hij is uitstekend. Ik kan niet zeggen dat hij mijn kijk op voetbal heeft veranderd, maar ik kan hem alleen maar bedanken voor wat hij mij de afgelopen twee jaar heeft geleerd."

Hancko zelf lijkt ook rijp voor een stap hogerop. Sport stelt dan ook de vraag of Hancko met Slot mee zal gaan naar Liverpool. "We hebben daar grapjes over gemaakt", doelt de centrumverdediger op zijn zaakwaarnemer Branislav Jasurek. "Als ik voor één van de beste clubs ter wereld en onder hem (Slot, red.) zou spelen, zou dat natuurlijk een droom voor mij zijn."

Hancko geeft aan dat hij een vertrek zeker niet uitsluit. "Zelfs bij de Voetballer van het Jaar-uitreiking heb ik gezegd dat ik in het slechtste geval bij Feyenoord blijf." Als straf ziet de Slowaak een langer verblijf bij Feyenoord echter niet. "Het gaat daar goed met mij, de fans vinden mij leuk, iedere wedstrijd is uitverkocht en ik ga Champions League spelen", benadrukt hij.

Hancko stelt eisen aan een mogelijk vertrek uit De Kuip. "Er zijn veel dingen die een rol spelen, de club moet ook beslissen, maar nu heeft het geen zin om daar bij stil te staan. Ik concentreer me op EURO 2024. Dat is belangrijkste voor mij nu." Hancko is ook bij de Slowaakse nationale ploeg een vaste waarde en speelt op het EK achtereenvolgens tegen België, Oekraïne en Roemenië.

Toch geeft Hancko toe dat het niet altijd makkelijk is om zich altijd af te sluiten van de geluiden en vraagtekens over zijn toekomst. "Na zulke vragen is het niet altijd even gemakkelijk", lacht Hancko. "Maar ik probeer het altijd op te vatten als iets positiefs wat mij is overkomen, of zelfs als motivatie. Als het op de waarheid is gebaseerd, probeer ik te laten zien wat ik kan. Ik concentreer me alleen op het voetbal en denk aan de volgende wedstrijd. Dat is precies wat mij vooruit drijft."

"Natuurlijk, vanuit het perspectief van de speler en verdere ontwikkeling... Als er een kans komt en het zinvol zou zijn, wil ik graag vooruitgang boeken als voetballer. Er moeten echter veel dingen kloppen, en bovendien moet die club me echt willen."

