Dávid Hancko en Quilindschy Hartman geven ander antwoord op vraag over Eredivisie-doelstelling Feyenoord na nederlaag PSV

Voor Feyenoord liggen er na de overwinning op Go Ahead Eagles (3-2), en de nederlaag van PSV tegen Ajax (0-2), weer volop kansen op plaats twee in de Eredivisie. De Rotterdammers hebben met nog acht wedstrijden te gaan acht punten minder dan PSV, dat een wedstrijd meer gespeeld heeft. Ook treffen beide ploegen elkaar op 11 mei nog in De Kuip.

Dávid Hancko gaat voor de camera van ESPN in op de kansen van Feyenoord wat betreft plaats twee in de Eredivisie. “Er stond vandaag grote druk op ons, ook als je de stand van de ranglijst daarin meeneemt”, geeft hij toe dat er wel degelijk werd gekeken naar de resultaten van PSV en FC Twente, dat met 2-1 verloor bij Heracles Almelo.

“We hadden het er nog over met de jongens (over de tweede plaats, red.), want we hebben natuurlijk nog de thuiswedstrijd tegen PSV. Maar eerst zal deze week cruciaal zijn, we hebben slechts twee dagen om te herstellen.” Woensdag neemt Feyenoord het op tegen FC Groningen.

“Maar we moeten het van wedstrijd tot wedstrijd blijven bekijken”, blijft Hancko realistisch. “Maar ik geloof er zeker in dat alles nog kan gebeuren, als we de resterende wedstrijden kunnen winnen. Dan is ook de tweede plaats mogelijk. We gaan daar zeker voor. Ik geloof erin dat we iets speciaals kunnen neerzetten.”

Even later verschijnt ook Quilindschy Hartman voor de camera van ESPN. De linkervleugelverdediger wordt logischerwijs ook gevraagd naar de doelstelling van Feyenoord gedurende het restant van het seizoen. “Geloof je misschien in meer dan de derde plaats?”, vraagt Sinclair Bischop.

“We krijgen ze natuurlijk nog wel thuis, maar voor ons is wel echt de focus op plek drie”, antwoordt Hartman duidelijk voorzichtiger dan zijn ploeggenoot. “Minimaal. We gaan gewoon proberen er zo kort mogelijk bij te staan, wanneer zij hier naartoe komen. Dan zien we wel.”

Even later wordt Hartman gevraagd of hij nog stiekem dacht aan een late oproep voor het Nederlands elftal, toen een aantal concurrenten op zijn positie uitvielen. “Ik heb de coach wel gesproken. Maar hij gaf aan dat ik gewoon wat ritme nodig heb. Maar goed, we hebben aan het eind van het seizoen nog een interlandperiode, dus dan zien we wel.”