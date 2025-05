Clubicoon van Manchester United David Beckham is kritisch op de club uit Manchester, zo laat de Engelsman weten in een interview met The Athletic. De voormalig speler van the Red Devils steunt manager Rúben Amorim, maar ziet ook dat er instabiliteit binnen de club heerst.

“Het is geen goed seizoen en dan ben ik nog coulant”, oordeelt de 115-voudig Engels international. “Er is geen stabiliteit geweest en dat is nu te zien.”

Beckham was zelf onderdeel van het Sir Alex Ferguson-tijdperk bij Manchester United. De Schot was trainer in Manchester tussen 1986 en 2013. “Wij hadden geluk dat we onderdeel waren van een van de meest stabiele clubs ter wereld met dezelfde manager, eigenaar, fans en spelers voor meerdere jaren. Als je die stabiliteit hebt, dan behaal je succes.”

Ondanks de teleurstellende zestiende plaats in de Premier League houdt Beckham hoop in Amorim. “Ik denk echt dat we een goede manager hebben nu. Ze proberen echt iets te veranderen bij de club. Maar wat de fans het belangrijkst vinden, is wat er op het veld gebeurt. En wat er momenteel op het veld gebeurt, is niet goed.”

“Hij is een jonge manager met al veel succes en ervaring”, voegt de eigenaar van Inter Miami toe. “Ik denk echt dat hij de veranderingen kan doorvoeren die de club nodig heeft op dit moment.”

Beckham is dan ook geen fan van de geruchten dat Bruno Fernandes verkocht moet worden om geld vrij te maken. “Je moet Fernandes niet willen verkopen. Hij was exceptioneel dit seizoen. We zijn allemaal weleens kritisch op hem geweest, maar op de momenten dat hij er moest staan, stond hij er.”

Woensdag speelt Manchester United de finale van de Europa League. Om 21:00 uur is in San Mamés in Bilbao Tottenham Hotspur de tegenstander. De winnaar van deze finale plaatst zich ook voor de Champions League.