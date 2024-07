Databureau maakt kans op finaleplek én EK-winst van Nederlands elftal bekend

Nederland heeft een kans van 23,7 procent om het EK te winnen. Dat is althans de berekening van databureau Gracenote Sports. Opvallend: Nederland heeft een hogere kans om de finale te halen (54,6%) dan opponent Engeland (45,4%).

Nederland vormt samen met aanstaande tegenstander Engeland de tweede van twee halve finales. In het andere halvefinaleduel gaat de strijd om een finaleplekje tussen Frankrijk en Spanje.

?? - EURO 2024 has reached the semi-final stage. Check our latest predictions! ??Chance of reaching final

55.2% Spain????

54.6% Netherlands????

45.4% England??????????????

44.8% France???? ??Chance of winning EURO 2024

33.7% Spain????

25.2% France????

23.7% Netherlands????

17.4% England??????????????#EURO2024 — Gracenote Live (@GracenoteLive) July 7, 2024

Volgens Gracenote heeft Spanje de grootste kans om zondag 14 juli in Berlijn te staan. Zij rekenen een kanspercentage van 55,2% op een finaleplek, marginaal hoger dus dan de ploeg van bondscoach Ronald Koeman.

Frankrijk heeft logischerwijs dan ook een iets kleinere kans om de finale te halen dan Engeland. 44,8 procent kans voor de Fransen en dus 45,4 procent kans voor The Three Lions, om precies te zijn.

De kans op EK-winst is voor de Spanjaarden ook het grootst. De verschillen in kans op de eindzege ligt behoorlijk wat hoger. Bondscoach Luis de la Fuente heeft met zijn ploeg een kans van 33,7 procent om beslag te leggen op de vierde EK-titel in de historie van het land.

Mocht Frankrijk Spanje toch verslaan, zijn zij de gedoodverfde winnaarskandidaat. Zij hebben met 25.2 procent wel een beduidend lagere kans om de trofee zondag omhoog te liften.

Nederland is volgens Gracenote de ploeg die na Spanje en Frankrijk het meeste kans maakt om zich tot winnaar te kronen. Met een kans 23,7 procent is die kans iets kleiner dan voor de Fransen. Voor de Engelsen heeft het databureau slecht nieuws. Met 17,4 procent wordt hen de kleinste kans op de eindzege toegedicht.





