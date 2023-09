Dat Van Bommel Xavi wat influisterde na fraaie 2-0 Barcelona valt slecht

Een enigszins merkwaardig onderonsje tussen Mark van Bommel en Xavi dinsdagavond na de 2-0 van Robert Lewandowski in het Champions League-duel tussen Barcelona en Royal Antwerp FC (5-0). De trainer van de Belgische kampioen deelde complimenten uit aan zijn Spaanse collega, een geste die analist Jan Mulder niet echt kon waarderen in de studio.

Xavi verklaarde na afloop bij de Belgische zender VTM wat Van Bommel hem influisterde. "Van Bommel zei me dat we wel héél goed bezig waren. Ik kon dat alleen maar beamen." De Nederlandse coach zelf gaf eveneens tekst en uitleg. "Ach, ik en Xavi zijn goede vrienden (vanaf hun gezamenlijke periode bij Barcelona, red.). We hadden voor de wedstrijd ook al met elkaar gesproken. Ik zei hem dat het een fantastische bal van Frenkie de Jong was." De Nederlandse middenvelder gaf de voorassist op João Félix, die uiteindelijk Lewandowski wist te bedienen. Barcelona stond na 22 minuten al met 3-0 voor tegen Antwerp, om uiteindelijk met 5-0 te zegevieren.

Mulder not amused

De vriendelijke woorden van Van Bommel richting Xavi vielen slecht bij Mulder. "Ik heb het niet zo op coaches die altijd maar staan te roepen en te molenwieken langs de zijlijn. Van Bommel doet dat dikwijls perfect. Maar hier mag hij toch best wat pittiger en vuriger zijn, in plaats van wat te converseren met de tegenstander." Co-commentator Marc Degryse van VTM deelde de mening van Mulder. "Dit zou ik toch niet te vaak doen als ik Van Bommel was."

Belgische kranten

Het Laatste Nieuws trok een harde conclusie na de ruime nederlaag van Royal Antwerp op Spaanse bodem. "Antwerp zag niet alleen sterren maar ook sterretjes en dat allemaal vlak voor de neus van de meegereisde en in het wit uitgedoste supporters, die ook even moesten bekomen. Tegen Shakhtar Donetsk en FC Porto zouden we wel graag een beetje meer weerwerk zien…" Het Gazet van Antwerpen hoopte vooraf nog op een stunt. "Antwerp moest een superdag kennen, Barça een mindere. We kregen helaas het omgekeerde scenario."

Mark van Bommel fluistert Xavi wat in na de 2-0 van Barcelona.

Ook De Standaard zag dat Antwerp FC volledig kansloos was tegen de Catalaanse grootmacht. "Een milde nazomerreis naar Barcelona draaide uit op een kleine nachtmerrie." De Belgische krant verwacht niet dat the Great Old na de winterstop nog actief zal zijn in de Champions League. "Na één speeldag lijkt het al vrij duidelijk dat Barcelona en Porto met elkaar om de groepswinst strijden en Antwerp en Shakhtar elkaar bekampen voor de derde plaats en de doorstart in de Europa League. Die derde plaats is ook het officiële doel van de Antwerpenaren in hun eerste Champions League-campagne."

Van Bommel houdt hoop

"De eerste tien minuten waren heel goed. Je moet heel de wedstrijd supergeconcentreerd zijn. Het kleinste foutje wordt afgestraft. Dat heb je wel gezien. Ik kan de spelers niets verwijten. We waren goed aan de bal, zelfs heel de wedstrijd. Met durf. Maar je mag geen steken laten vallen", aldus de Antwerp-coach, die zijn spelers weigert af te vallen. "Ik wil hier geen negatief verhaal van maken. Dit is Champions League, top van Europa, top van de wereld. Daar moeten wij naartoe. Maar we zijn er nog ver van verwijderd. Dat is geen schande. Dit is een groot leermoment voor ons."