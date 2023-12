‘Dat is mooi om te zien. Johan Derksen spaart niemand, dus ook Noa Vahle niet’

Hélène Hendriks is het niet eens met de kritiek die Johan Derksen onlangs uitte richting Noa Vahle. De bekende televisiepersoonlijkheid vindt het niet verstandig dat de sportverslaggever te zien is in de oudejaarsspecial van Ik hou van Holland en een interview gaf aan LINDA, het blad van haar moeder Linda de Mol.

"Daar ben ik een beetje boos om geworden", zei Derksen onlangs in Vandaag Inside. "Ik vond het heel onverstandig. Noa is hier begonnen op de redactie. Plotseling hadden we iemand nodig voor een reportage en dat deed ze toen fantastisch. Dat meisje is echt een natuurtalent."

"Ze gebruikt niet de naam De Mol, maar van haar vader. Prima allemaal. Maar toen ging ze met een heel groot interview in de LINDA staan. Toen heb ik gezegd: ‘Dat is niet verstandig.’ In elke krant kun je je laten interviewen, maar je moet niet in de Linda gaan staan. Dan krijg je dat kleffe De Mol-gedoe weer, van die helpen elkaar. Dat is de De Mol-kruiwagen."

Hendriks vindt de deelname van Vahle aan Ik hou van Holland juist 'onschuldig'. Wel plaatst de presentatrice een kanttekening. "Ze had misschien in een ander blad haar verhaal kunnen doen, juist om de schijn te voorkomen. Aan de andere kant vind ik het ook sterk dat ze haar eigen keuzes maakt", zo klinkt het in gesprek met De Telegraaf.

"Het is mooi om te zien dat Johan haar niet beschermt. Hij spaart niemand, dus ook haar niet. Blijkbaar vindt hij Noa sterk genoeg om deze kritiek te kunnen dragen. En zij kan dit dragen", heeft Hendriks vertrouwen in haar vakgenoot.

Hendriks bespreekt in het uitgebreide interview ook haar eigen ambities op het gebied van presentereren. Studio Sport was lange tijd haar droomprogramma, maar het is geen absolute must meer voor de in Breda geboren sportliefhebber.

"Dat is hetzelfde als je als sporter ooit een keer naar de Olympische Spelen wil. Maar ik zit nu bij Talpa en daar ga ik voorlopig niet weg. Wie weet in de toekomst."

