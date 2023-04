‘Dat gaat hem echt niet worden voor AZ, dat is simpelweg uitgesloten’

Maandag, 24 april 2023 om 17:15

Voetbalzone ging afgelopen weekend in de persoon van verslaggever Labib Bitchou op bezoek bij AZ, dat in de halve finale van de Conference League staat en in de Eredivisie nog uitzicht heeft op het bereiken van plaats drie. Tweede worden is echter een onmogelijke opgave, zo denken de Alkmaarse fans. Het passeren van zowel Ajax als PSV wordt als niet realistisch gezien.