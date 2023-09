‘Dat Ajax in en in verrot is blijkt uit de volgende krankzinnige aanstelling’

Mike Verweij vindt de promotie van Jan van Halst tot tijdelijk algemeen directeur bij Ajax 'krankzinnig'. De journalist van De Telegraaf begrijpt niet waarom de Amsterdammers op dit moment in het seizoen, vlak na het sluiten van de roerige transfermarkt, voor Van Halst kiezen. "Dat Ajax in en in rot is, dat blijkt ook uit de krankzinnige aanstelling van Van Halst", aldus Verweji in Kick-off.

Van Halst is bij Ajax in dienst als technisch commissaris, maar gaat doorgeschoven worden. De oud-middenvelder gaat als tussenpaus functioneren totdat Alex Kroes de functie kan gaan bekleden. Daarover moet Ajax nog in conclaaf met AZ, waar Kroes een concurrentiebeding in zijn contract heeft. "Ik heb inmiddels begrepen dat het 99,9 procent zeker is dat Van Halst de nieuwe algemeen directeur wordt", zegt Verweij. "Gefeliciteerd. Dan wordt Van Halst voor een aantal ton een paar maanden chef lege dozen. De transfermarkt is voorbij. Dan ga je dus een technisch commissaris promoveren tot directeur..."

"Maar wel titulair directeur, dus hij heeft geen tekenbevoegdheid", weet Verweij. "Hij heeft helemaal niets toe te voegen op technisch gebied. Hij heeft wel inspraak, maar geen beslissingsbevoegdheid. De transfermarkt is dicht tot 1 januari. Ik mag hopen dat je Alex Kroes voor die tijd hebt binnengehaald. Wat gaat Van Halst doen dan? Op de winkel passen? Dan doe je toch geen voetbalman? Dat kunnen Menno Geelen (commercieel directeur, red.) en Maurits Hendriks (Chief Sports Officer, red.) toch ook?"

Voorlopig neemt Ajax een afwachtende houding aan als het gaat om het definitief inlijven van Kroes, weet Valentijn Driessen. "Ajax zegt: 'Wij willen graag van AZ horen wat zij graag voor Kroes willen hebben.' Nee, het werkt andersom. Jij gaat gewoon naar AZ toe en vertelt wat je wil bieden voor de overname van Kroes..."