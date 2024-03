Darwin Núñez brengt Liverpool-supporters in extase met treffer in 99ste minuut

Liverpool heeft zaterdagmiddag in extremis een belangrijke zege in de Engelse titelstrijd geboekt. The Reds leken op bezoek bij Nottingham Forest af te stevenen op een doelpuntloos gelijkspel, tot Darwin Núñez in de 99ste minuut de 0-1 tegen de touwen kopte. Liverpool kan nu rustig achteroverleunen. Manchester City speelt zondag de derby tegen Manchester United, terwijl Arsenal maandag Sheffield United treft.

Jürgen Klopp miste tegen Nottingham bijna een elftal aan spelers. De Duitse manager kon door uiteenlopende blessures niet beschikken over Ryan Gravenberch, Trent Alexander-Arnold, Allison Becker, Stefan Bajcetic, Diogo Jota, Curtis Jones, Joël Matip, Mohamed Salah en Thiago.

De negentienjarige middenvelder Bobby Clark maakte daardoor zijn basisdebuut in de Premier League. Cody Gakpo startte in de punt van de aanval, terwijl aanvoerder Virgil van Dijk het hart van de defensie met Ibrahima Konaté vormde.

Het eerste wapenfeit van de wedstrijd kwam opvallend genoeg van Divock Origi, die in het verleden 175 wedstrijden voor Liverpool speelde. Zijn afstandsschot ging echter rakelings naast. De ploeg van Klopp liet zich aan de overzijde gelden via Luis Díaz. Hij zag zijn van richting veranderde inzet net langs de verkeerde kant van de paal gaan.

De Colombiaan kreeg met een klein half uur op de klok nog een reuzenkans uit een rebound. Ditmaal was het Nottingham-verdediger Murillo die vlak voor de doellijn wist te blokken.

Vlak daarvoor hielp Anthony Elanga ook al een enorme mogelijkheid namens de thuisploeg om zeep. Na een uitstekende dieptepass van Origi had de Zweed een vrije doortocht richting Liverpool-goalie Caoimhín Kelleher, die met zijn voet nog net kon pareren.

In het tweede bedrijf was de amusementswaarde een stuk lager. Andy Robertson kreeg al snel een grote kans, maar schoot recht op de Belgische doelman Matz Sels. Elanga liet in de 66ste minuut na om Nottingham de volle buit te bezorgen. Weer had hij het vizier niet helemaal op scherp, want geheel vrij schoof hij de bal net naast de linkerpaal.

Duur puntenverlies voor Liverpool leek in de maak, maar in de negende minuut van de blessuretijd was daar toch de bevrijdende 0-1. Darwin Núñez werd de gevierde man door een voorzet van Alexis Mac Allister binnen te knikken.

