Darije Kalezic tekent drie weken na vertrek bij ADO Den Haag bij nieuwe club

Darije Kalezic gaat aan de slag als hoofdtrainer van FK TSC, uit Backa Topola. Dat melden meerdere bronnen, waaronder het Algemeen Dagblad en Voetbal International. Kalezic vertrok eind mei bij ADO Den Haag.

Bij TSC, dat afgelopen seizoen zevende werd in de Servische competitie, volgt hij Slavko Matic op. Het contract van laatstgenoemde werd begin juni ‘in goed overleg’ ontbonden.

De 55-jarige Kalezic tekent een contract voor twee jaar in Servië. Het nieuws is overigens nog niet bevestigd door de club.

Eind mei werd bekend dat Kalezic ADO zou verlaten. De 55-jarige oefenmeester had een aflopend contract bij de nummer vier van de Keuken Kampioen Divisie, en besloot dat niet te verlengen.

Kalezic werd in 2023 aangesteld als trainer van ADO. Hij nam het stokje over van Dick Advocaat, die de opvolger was van de ontslagen Dirk Kuijt.

In zijn eerste seizoen bij ADO eindigde Kalezic als vijfde. In de halve finale van de Keuken Kampioen Play-Offs werd de ploeg vervolgens uitgeschakeld door Excelsior, met 9-2 over twee duels.

Afgelopen seizoen had ADO lange tijd kans om rechtstreeks te promoveren, maar uiteindelijk eindigde Kalezic met zijn team op plek vier. In de eerste rond van de Keuken Kampioen Play-Offs was Telstar te sterk, met 3-0 over twee duels.

Het dienstverband bij TSC is voor Kalezic niet de eerste keer dat hij in het buitenland aan de slag gaat. Eerder werkte hij als trainer al in België, Engeland, Saudi-Arabië, Nieuw-Zeeland en Indonesië.