Dapper Vitesse verliest thuis ook van Twente in jaarlijkse ‘Nummer 4-wedstrijd’

FC Twente heeft zaterdagavond een zwaarbevochten overwinning geboekt op bezoek bij Vitesse. In de jaarlijkse 'Nummer 4-wedstrijd', die in het teken staat van Vitesse-clubicoon Theo Bos, wonnen de bezoekers met 1-2. Ricky van Wolfswinkel en Joshua Brenet scoorden voor Twente, terwijl het doelpunt van Vitesse een eigen goal van Robin Pröpper was. Twente staat door de zege nog steviger op plek drie, terwijl de Arnhemmers zeventiende blijven.

Vitesse begon het duel met twee andere basisspelers dan vorige week, toen er met 1-2 werd gewonnen van Excelsior. Nicolas Isimat-Mirin ontbrak en werd centraal in de verdediging vervangen door Ramon Hendriks, terwijl Amine Boutrah juist terugkeerde. Dat laatste ging ten koste van Gyan de Regt.

Aan de kant van Twente ontbrak de geblesseerde Lars Unnerstall. Hij werd onder de lat vervangen door Przemyslaw Tyton. Het was voor de doelman zijn eerste Eredivisie-duel sinds 1 oktober 2022, ook toen namens Twente tegen Vitesse.

Een minuut applaus voor Mister Vitesse Theo Bos in de jaarlijkse 'nummer 4-wedstrijd' ??#vittwe — ESPN NL (@ESPNnl) March 2, 2024

Het duel begon dramatisch voor Vitesse, want al na vier minuten stond het op achterstand. Dominik Oroz speelde de bal te zacht naar een teamgenoot, Van Wolfswinkel onderschepte en deed zijn oude club pijn: 0-1. Het was voor de spits bovendien het 150e competitiedoelpunt in zijn profcarrière.

Niet lang daarna was er een mooi eerbetoon in het GelreDome voor Theo Bos. Het was afgelopen woensdag elf jaar geleden dat het clubicoon - die altijd met nummer vier speelde - van Vitesse overleed, en daardoor werd hij op de tribunes én het veld geëerd met een applaus.

Vitesse was verdedigend kwetsbaar en kwam even later bijna op een nog grotere achterstand, toen Van Wolfswinkel alleen op Eloy Room af kon gaan. De Vitesse-doelman bracht echter redding.

Vlak voor rust kwamen de Arnhemmers uit het niets op gelijke hoogte. Anis Hadj Moussa gaf de bal voor na een uitstekende actie, en via Pröpper hobbelde de bal over de doellijn: 1-1.

Vitesse kwam prima uit de kleedkamer en leek vlak na rust zelfs op 2-1 te komen. De treffer van Hadj Moussa werd echter afgekeurd omdat er buitenspel aan vooraf was gegaan. Even later hadden de Arnhemmers opnieuw pech toen Kacper Kozlowski de paal raakte.

Maar ook Twente was dreigend, onder meer toen invaller Myron Boadu van dichtbij op Room stuitte. Tien minuten voor tijd was het voor de Enschedeërs wél raak. De bal belandde na een goede actie van Michel Vlap voor de voeten van Brenet, en hij schoot Twente op 1-2. Die klap kwam Vitesse niet meer te boven.

