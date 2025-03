Danny Makkelie zwaar onder vuur na grote fout bij PSV - sc Heerenveen

Danny Makkelie ligt na de eerste helft tussen PSV en sc Heerenveen onder vuur. De scheidsrechter keurde na een half uur een doelpunt af van Guus Til, terwijl daar volgens ESPN-analist Robert Maaskant nauwelijks een aanleiding toe was.

PSV zocht in de eerste helft naarstig naar een openingstreffer en dacht die na precies een half uur gevonden te hebben. Luuk de Jong kopte de bal uit een hoekschop voor het doel, waarna Guus Til van dichtbij binnentikte.

Vlak voordat Til de bal intikte, had Makkelie al gefloten. De scheidsrechter zag een overtreding van De Jong op Sam Kersten. De aanvoerder van PSV raakte de verdediger van Heerenveen echter nauwelijks aan, zo bleek al snel uit de herhaling.

Ook Maaskant is die mening toegedaan. "Daar was niets aan de hand", zegt de trainer van Helmond Sport in de rust van de wedstrijd in De Eretribune. "PSV is met corners en vrije trappen heel gevaarlijk."

Maaskant zag PSV ploeteren in de eerste helft. "PSV doet het verdedigend prima. Ze krijgen snel de bal weer terug. PSV heeft wel moeite om tegen een heel gesloten Heerenveen openingen te vinden."

"Dan is eigenlijk de enige manier de diagonale pass te spelen, met lopende mensen achter de laatste lijn", aldus Maaskant, die het openingsdoelpunt van Ismael Saibari daar een goed voorbeeld van vindt. Guus Til liep aan de zijkant weg achter de defensie van Heerenveen en bezorgde de bal met een uitstekende voorzet aan Saibari. "Centraal is het zo ongelooflijk druk, het is moeilijk om daar doorheen te komen."