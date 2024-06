Danny Makkelie krijgt na duel tussen Italië en Kroatië bijzonder slecht nieuws te horen

Danny Makkelie is klaar op het EK. De scheidsrechter wordt door de UEFA na twee gefloten potjes naar huis gestuurd, zo melden onder meer het Algemeen Dagblad en NU.nl. Zo is zijn rol na de groepsfase uitgespeeld.

Na de poulewedstrijden tussen Duitsland en Hongarije (2-0) en Italië en Kroatië keert Makkelie dus terug naar Nederland. Door zijn aanstaande vertrek is er geen enkele vaderlandse scheidsrechter meer actief op het eindtoernooi.

Makkelie bleek tijdens het toernooi niet gevrijwaard van kritiek. Na zijn eerste duel waren de Hongaren boos. Ilkay Gündogan maakte in het strafschopgebied Willi Orbán de bal afhandig en leverde daarna de assist op Jamal Musiala.

De Hongaren waren woedend en zagen een overduidelijke overtreding in de tackle van Gündogan. Makkelie, alsook de videoscheidsrechter, ging niet mee in de klaagzang van de inmiddels uitgeschakelde Hongaren.

Na afloop beklaagde coach Marco Rossi zich over de arbiter. "Ik heb in mijn carrière als speler en als coach nooit geklaagd of naar excuses gezocht, maar wat de scheidsrechter vanavond deed... hij mat met twee maten", verzuchtte de Italiaan. "Hij was de slechtste man op het veld."

Ook bij het duel tussen Kroatië en Italië haalde Makkelie de woede van enkele spelers op de hals. Volgens hen had de scheidsrechter met acht minuten veel te veel extra speeltijd toegewezen, hoewel Makkelie daar zelf weinig invloed op heeft.

"Acht minuten extra tijd was echt onzin en niet te rechtvaardigen”, zei bondscoach Zlatko Dalic na afloop van de pot, die in de allerlaatste seconde van de blessure in 1-1 was geëindigd. Door de ontzettend late goal van Mattia Zaccagni werden de Kroaten uitgeschakeld.

