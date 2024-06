Danny Makkelie heeft eerste duel op het EK te pakken en fluit meteen een van de topfavorieten

Danny Makkelie mag zich gaan opmaken voor zijn eerste duel op het EK. De Nederlandse arbiter is aangesteld voor het duel tussen Duitsland en Hongarije, dat komende woensdag wordt gespeeld in de Mercedes-Benz Arena in Stuttgart.

Voor de 41-jarige Makkelie is dit inmiddels het derde grote eindtoernooi waarop hij gaat fluiten. Hij maakte zijn debuut op het EK van 2021, waar hij vier wedstrijden floot, waaronder Engeland – Duitsland (achtste finale) en Engeland – Denemarken (halve finale).

Makkelie was ook actief op het WK in Qatar. Daar floot hij alleen in de groepsfase: Spanje – Duitsland en Polen – Argentinië. Makkelie is in Duitsland de enige Nederlander onder de achttien gekozen scheidsrechters voor het toernooi.

De aanstelling voor Duitsland - Hongarije betekent dus dat Makkelie pas in de tweede speelronde van de groepsfase voor het eerst in actie mag komen. Duitsland won de eerste groepswedstrijd gemakkelijk met 5-1 van Schotland, Hongarije ging met 3-1 onderuit tegen Zwitserland.

Woensdag zal Makkelie worden bijgestaan door assistent-scheidsrechters Hessel Steegstra en Jan de Vries. Serdar Gözübüyük is de vierde official, Rob Dieperink zal de VAR van dienst zijn.

Makkelie is niet de enige Nederlandse arbitrale inbreng op het EK. Maandagmiddag zullen Dieperink en Pol van Boekel de VAR zijn bij het duel tussen Roemenië en Oekraïne.

Voor Makkelie is het niet het eerste grote internationale affiche van dit jaar. Dit seizoen floot hij onder andere de kwartfinale in de Champions League tussen Bayern München en Arsenal (1-0). Bovendien was hij de leidsman in de halve finale van de Europa League tussen Bayer Leverkusen en AS Roma (2-2).

