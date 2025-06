In de Champions League spelen tegen Paris Saint-Germain, Liverpool en Arsenal, maar in de competitie er alles aan moeten doen om te handhaven. Dat overkwam Girona en Arnaut Danjuma afgelopen seizoen. De Nederlander werd verhuurd door Villarreal aan de club die onderdeel is van the City Football Group en hier maakte hij het allemaal mee. In gesprek met Voetbalzone-verslaggever Jelle Kusters spreekt de zesvoudig international van Nederland over zijn ervaringen in Spanje, de toekomst en Arne Slot.

Door Fedor Ritmeijer en Jelle Kusters

Eerste transfer naar het buitenland

In de zomer van 2018 verliet Danjuma op 21-jarige leeftijd Nederland en maakte hij voor iets minder dan 3 miljoen euro de overstap van NEC naar Club Brugge. In België speelde de buitenspeler maar één seizoen, want de volgende zomer trok hij voor iets meer dan 16 miljoen euro naar Bournemouth.

Bij the Cherries speelde Danjuma 25 wedstrijden. Tijdens deze optredens maakte hij zes doelpunten en gaf hij vier assists.

“Club Brugge was de kampioen van België en speelde Champions League, dus ik dacht dat die stap op dat moment de juiste was”, verklaart Danjuma. “De Belgische competitie is een hele andere manier van spelen dan in de Eredivisie. Het is fysieker en wat meer verdedigend ingesteld.”

“Toen ik daar speelde was het wel echt meer dat ruwe mannenvoetbal. Talenten breken in Nederland beter door dan in België, maar ik weet niet of dat nu nog zo is. Ik kijk in ieder geval niet met spijt terug op mijn keuze.”

Girona

Afgelopen seizoen werd Danjuma verhuurd door Villarreal aan Girona. Bij de Gironistes kende de Nederlander die werd geboren in Lagos een opmerkelijk seizoen. In de competitie eindigde de club zestiende met één punt verschil boven de degradatiestreep, maar ook speelde hij samen met Nederlanders Donny van de Beek en Daley Blind in de Champions League.

“De trainer van Girona belde mij en gaf aan mij heel graag te willen hebben. Hij had veel lovende woorden en de club is echt bezig met een mooi project. Het was voor de eerste keer in de historie dat ze op drie fronten actief zijn en daar wilde ik graag deel van uitmaken.”

“Het was een moeilijk, maar ook een positief seizoen”, vult Danjuma aan. “Girona is een kleine club en het was mooi om te zien hoe ze om gingen met het drukke schema en de topwedstrijden. Voor veel spelers was het de eerste keer op zo’n hoog niveau, dus we hebben er allemaal wat van geleerd.”

Villarreal en de toekomst

Volgend seizoen heeft Danjuma nog een jaar contract bij Villarreal. El Submarino Amarillo eindigde als vijfde in LaLiga en speelt daarom Champions League. Of Danjuma ook daadwerkelijk terugkeert en überhaupt in Spanje blijft is nog maar de vraag.

“Je weet nooit wat er gaat gebeuren in het voetbal”, concludeert Danjuma. “Ik heb al gesproken met de president van Villarreal en het was altijd de bedoeling dat ik na dit jaar terug zou keren. Ik heb echter wel hier en daar wat interesse vanuit het buitenland, dus ik zorg gewoon dat ik zo fit mogelijk ben en dan kijk ik daarna weer verder.”

“Als er iets lucratiefs komt of weer een mooi project zoals Girona dat op het allerhoogste niveau speelt, dan kun je dat altijd overwegen.” Voor het lucratieve trekken spelers steeds meer richting Saudi-Arabië, maar ook dit sluit Danjuma ondanks het niveau niet uit.

“Elke speler heeft een financieel punt waar hij rekening mee houdt”, oordeelt de Nederlander. “Er zijn altijd bepaalde punten die meewegen en ik weet voor mij nu nog niet welke dat zijn. Ik wacht even af tot ik alle opties heb en dan kan ik mijn keuze maken.”

Feyenoord en Arne Slot

In 2023 kwamen er hardnekkige geruchten in de media dat Slot met zijn Feyenoord geïnteresseerd was in de diensten van Danjuma. Op dat moment zat Danjuma bij Villarreal, maar was hij het seizoen daarvoor verhuurd aan Tottenham Hotspur. Volgens Danjuma zelf scheelde de transfer naar Rotterdam weinig.

“Het is geen geheim dat Slot en ik gesproken hebben met elkaar”, onthult de buitenspeler. “Ik ben bij hem langs geweest en we hebben toen een een-op-een gesprek gehad met elkaar. En toen ik weg ging praatte ik over wat voor een gevoel ik had over gehouden daaraan met mijn zaakwaarnemer en familie en ik zei: Hij kan echt het beste uit mij naar boven halen.”

Toch koos Danjuma niet voor Feyenoord, maar voor Everton. “De reden dat ik toen toch voor Everton koos was de Premier League. Ik wilde daar nog graag een keer spelen. Als mensen mij twee jaar geleden zouden vragen: wil je ooit terugkeren naar Nederland? Dan had ik nee gezegd, maar Slot liet mij toch twijfelen.”