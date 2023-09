Danjuma bezorgt Everton eerste punt van het seizoen tegen Sheffield United

Zaterdag, 2 september 2023 om 15:35 • Jan Hoeksema • Laatste update: 15:37

Het duel tussen Sheffield United en Everton in de vierde speelronde van de Premier League heeft geen winnaar opgeleverd. Op Bramall Lane, waar Gustavo Hamer en Arnaut Danjuma in de basis begonnen, werd het 2-2. Laatstgenoemde maakte namens the Toffees de 2-2 en bezorgde zijn club daarmee het eerste punt van het seizoen.

Danjuma verscheen voor de tweede keer aan de aftrap van een Premier League-duel namens Everton, nadat hij in de vorige speelronde in de basis stond tegen Wolverhampton Wanderers (0-1 verlies). Aan de kant van Sheffield speelde Hamer de volledige wedstrijd mee. Binnen een kwartier nam Everton de leiding, nadat Abdoulaye Doucouré binnen kon werken uit een hoekschop: 0-1. Daarna was Hamer in korte tijd twee keer belangrijk voor zijn ploeg.

???????? ?? Sheffield United komt vlak voor rust op voorsprong. Via de rug van Pickford valt het schot van Cameron Archer binnen: 2-1 ? ?? https://t.co/V9fnP9FKyT#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal #SHUEVE pic.twitter.com/MMJTLisjLu — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) September 2, 2023

Eerst met de voorassist op de 1-1 van Cameron Archer en in de blessuretijd van het eerste bedrijf zette hij diezelfde Archer oog in oog met doelman Jordan Pickford. De spits van Sheffield schoot op de paal, maar via de rug van de keeper was het alsnog raak: 2-1. Al vroeg in de tweede helft kwam Everton langszij. Na een aanval over meerdere schijven was het Nathan Patterson die voorgaf op Danjuma, die de bal alleen hoefde in te tikken: 2-2. In de slotfase was Sheffield nog dicht bij de winnende treffer uit een hoekschop, maar Pickford maakte zijn eigen doelpunt goed met een knappe dubbele redding.