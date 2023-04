Danilo slaat modderfiguur in aanloop naar Roma en haalt tweet meteen offline

Donderdag, 20 april 2023 om 17:15 • Laatste update: 17:29

Danilo heeft zich donderdagmiddag pijnlijk vergist in aanloop naar de return in de Europa League tegen AS Roma. De spits van Feyenoord had in aanloop naar het treffen een speciale vraag voor de fans. "Een hele belangrijke wedstrijd vanavond, wie reist er mee?", luidde de tekst van de Braziliaan. Supporters van Feyenoord zijn vanwege eerdere ongeregeldheden niet welkom in de Italiaanse hoofdstad. De aanvaller was zich al snel bewust van de vergissing, daar de tweet meteen offline werd gehaald. Feyenoord en AS Roma nemen het vanaf 21.00 uur tegen elkaar op in Stadio Olimpico.