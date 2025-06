Daniëlle van de Donk stapt in huwelijksbootje met 87-voudig international

Daniëlle van de Donk is getrouwd met haar ploeggenote Ellie Carpenter. De twee leerden elkaar kennen bij Olympique Lyonnais, waar ze allebei spelen.

Op Instagram deelt het stel foto's van hun trouwdag, waarop te zien is dat ze allebei een witte jurk droegen. Bij de beelden schrijft Carpenter: "Ik kies voor jou. Ik zal altijd voor jou kiezen."

In de reacties zijn voetbalsters als Lieke Martens (Paris Saint-Germain), Sofie Svava (Olympique Lyon) en Steph Catley (Arsenal) zeer enthousiast.

Komende zomer is Van de Donk actief met Oranje op het EK voor vrouwen. De 33-jarige Van de Donk speelde de afgelopen vier seizoenen voor de Franse topclub, waar Carpenter sinds 2020 onder contract staat. Het stel is inmiddels zo’n drie jaar samen. Eerder maakte Van de Donk bekend dat ze de club komende zomer zal verlaten.

Van de Donk debuteerde in 2010 voor het Nederlands elftal. Met Oranje won ze in 2017 het EK in eigen land en stond ze in 2019 in de WK-finale, die verloren ging tegen de Verenigde Staten.

Na het EK in Zwitserland, dat voor Nederland op 5 juli begint tegen Wales, beëindigt de middenvelder haar interlandcarrière. Tot nu toe speelde ze 167 interlands en scoorde daarin 38 keer.

Carpenter maakte in 2015 op vijftienjarige leeftijd haar debuut voor Australië en kwam tot dusver tot 87 interlands. Eerder kwam Carpenter uit voor Western Sydney Wanderers in de Australische W-League en voor Portland Thorns FC in de Amerikaanse NWSL. Tijdens de Olympische Spelen van Rio 2016 was ze de jongste Australische deelnemer én de jongste voetbalster van het toernooi.