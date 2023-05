Dani Olmo grote held van finalist Leipzig op dramatische avond Flekken

RB Leipzig is nog maar een duel verwijderd van prologatie van de Duitse beker. Die Roten Bullen waren dinsdagavond in de halve finale van de DFB-Pokal veel te sterk voor het SC Freiburg van Mark Flekken: 1-5. Dani Olmo was met een doelpunt en maar liefst drie assists de absolute uitblinker aan de kant van Leipzig. Het wachten is nu op de andere finalist: VfB Stuttgart en Eintracht Frankfurt ontmoeten elkaar woensdagavond.

Na ruim tien minuten spelen brak Leipzig de ban. Een afgemeten voorzet vanaf links werd op fraaie wijze binnengekopt door de alerte Olmo: 0-1. Kort daarna gaf de Spanjaard de bal precies op tijd mee de zestien in richting Benjamin Henrichs, die de bal vervolgens beheerst in de rechterbenedenhoek schoot: 0-2. Leipzig was niet meer te stoppen en tilde de stand nog voor het rustsignaal richting 0-4. De uitblinkende Olmo gaf in de 37ste minuut een steekballetje richting Dominik Szoboszlai, die in de linkerhoek raak schoot. De vierde Leipzig-treffer viel in de slotminuut van de eenzijdige eerste helft: Olmo vond ditmaal Christopher Nkunku en wat volgde was een knal langs de kansloze Flekken.

Voor Leipzig was de buit dus al snel binnen, al was er nog wel een domper in de tweede helft. Verdediger Josko Gvardiol hield de ingevallen en doorgebroken Roland Sallai even vast net buiten de zestien en na een check bij de VAR volgde een directe rode kaart. Sallai was een kwartier voor het einde weer belangrijk voor Freiburg met de assist op de kopgoal van Michael Gregoritsch. Het was echter veel te laat voor de thuisploeg, dat ook nog de 1-5 incasseerde ver in blessuretijd. Mohamed Simakan werd in de zestien onderuitgehaald en het was Szoboszlai die geen fout maakte vanaf elf meter.

