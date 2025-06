Dani de Wit bij FC Utrecht terug in de Eredivisie: 'Dan ben je er weleens klaar mee'

Dani de Wit heeft in gesprek met de NOS teruggeblikt op zijn tijd in het buitenland en zijn terugkeer in de Eredivisie. De middenvelder kende een ongelukkig seizoen bij VfL Bochum, maar hoopt nu op betere tijden bij FC Utrecht.

De Wit moet in Stadion Galgenwaard Paxten Aaronson doen vergeten. De Amerikaan keerde na een huurperiode terug bij Eintracht Frankfurt en wil daar voor zijn kans gaan. De Wit, die tot medio 2028 tekende, wil tegelijkertijd meer aan spelen toekomen.

De Wit moest het afgelopen seizoen vooral met invalbeurten doen en zag Bochum vrij kansloos degraderen. "Ik heb er veel van geleerd", vertelt de 27-jarige ex-Ajacied. "Het was de eerste keer in het buitenland wonen, een andere taal, nieuwe mensen en toch ook wel een andere cultuur."

"En de competitie is een van de beste ter wereld. Ik heb daar oprecht van genoten", vertelt De Wit, die blij is met de kans van FC Utrecht. "Als voetballer gaat het om wedstrijden spelen, op het veld staan en daar belangrijk zijn."

"Als je alles brengt op het trainingsveld en alles geeft als je erin komt, maar uiteindelijk niet elke week op het wedstrijdformulier staat... Daar word je op een gegeven moment onrustig van en dan ben je er weleens klaar mee."

Trainer Ron Jans spreekt zich lovend uit over de ervaren aanwinst. "We denken dat hij heel goed bij de identiteit van de club past", aldus Jans, die wel waakt voor het temperament in het spel van De Wit. "Als Dani iets te veel wil, wordt het nog weleens over-agressief. We moeten zorgen dat hij de emoties onder controle heeft."

"Daar ben ik niet zo bang voor", reageert De Wit met een knipoog. "Mijn laatste wedstrijd in Nederland was met AZ tegen Utrecht. Toen pakte ik een rode kaart, die is bij de trainer denk ik blijven hangen. Maar als je mijn cijfers terugkijkt, twee rode kaarten in misschien ruim 200 of bijna 300 wedstrijden, dan valt het allemaal wel mee", aldus De Wit.