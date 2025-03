Dani Ceballos deelt video van Diego Simeone en gooit olie op het vuur na Atlético Madrid - Real Madrid

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Dani Ceballos, die na afloop van Atlético Madrid - Real Madrid nog even wat olie op het vuurt gooit.

Real Madrid trok woensdagavond na een bloedstollend gevecht aan het langste eind in de achtste finale Champions League. Stadgenoot Atlético kwam vroeg in de wedstrijd op 1-0 via Conor Gallagher, en omdat het heenduel in 2-1 voor Real Madrid was geëindigde, stond het over twee duels gelijk. Daardoor moest een strafschoppenreeks de doorslag geven, en die werd mede door de veelbesproken 'misser' van Álvarez gewonnen door Real Madrid.

Na afloop ging het vooral over die penalty van Álvarez. De Argentijn scoorde, maar de goal telde niet omdat hij uitgleed en daarbij de bal met zijn standbeen zou hebben geraakt. Naderhand reageerde Atlético-trainer Diego Simeone woedend op de persconferentie.

"Is er hier iemand in de zaal die gezien heeft dat Julián Álvarez de bal daadwerkelijk twee keer heeft geraakt? Die mag zijn hand opsteken. Niemand? Volgende vraag dan”, was de trainer woedend op de persconferentie.

Dat fragment wordt op X veelvuldig gedeeld. Eén van die tweets is door Ceballos, momenteel geblesseerd, gedeeld. De middenvelder van Real Madrid voegt daar een opgestoken hand aan toe, en stookt het vuurtje richting de Atlético-fans nog maar eens op.

Real Madrid plaatste zich door de gewonnen strafschoppenserie voor de kwartfinales van de Champions League. Daarin treft het Arsenal.