‘Dan laten we AZ van ons winnen, want op die manier wordt Ajax knap vierde’

Dinsdag, 9 mei 2023 om 14:50 • Guy Habets

René van de Kerkhof hoopt dat PSV en Twente er samen voor kunnen zorgen dat niet Ajax, maar AZ de derde plaats in de Eredivisie voor zich opeist. De voormalig speler van de Eindhovenaren heeft leedvermaak nu de Amsterdammers aan een zeer matig seizoen bezig zijn en hoopt dat het allemaal nog wat erger wordt voor trainer John Heitinga en zijn spelers.

PSV speelt op de slotdag nog tegen AZ, terwijl Ajax dan op bezoek gaat bij FC Twente. De club uit de hoofdstad heeft nu een voorsprong van twee punten op de Alkmaarders, maar die kan als sneeuw voor de zon verdwijnen als AZ van de Eindhovenaren wint en Ajax onderuit gaat in Enschede. "Helemaal niets in Amsterdam", zo spreekt René van de Kerkhof zijn hoop uit in de Willy & René Podcast van Omroep Brabant. Samen met Hugo Hovenkamp, een goede vriend en oud-speler van Twente, heeft hij het ideale slot van de competitie al uitgestippeld.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Als PSV en AZ blijven winnen, dan regel ik wel met FC Twente dat zij van Ajax winnen", zo zegt de lachende Van de Kerkhof. "Dan mag AZ van ons winnen en is Ajax knap vierde. Ik vind dat leuk, een vriendelijke vorm van leedvermaak. Andersom gebeurt dat ook en dat moet zo blijven." Broer Willy kan lachen om het idee van René, maar is het niet met hem eens en wijst op de sportieve plicht die de Eindhovenaren moeten doen. "Wij (PSV, red.) moeten de laatste wedstrijden alle drie winnen."

Daarnaast koestert Willy meer sympathie richting Ajax dan zijn broer dat doet. "Ik gun het Ajax wel dat ze derde worden en de Europa League in mogen. Ajax heeft er mede voor gezorgd dat we veel punten hebben gescoord in Europa en na volgend jaar weer twee vaste plekken in de Champions League hebben. Maar als het scenario van René uitkomt, dan hebben ze het in Amsterdam wel aan zichzelf te danken. Of het seizoen van PSV wel geslaagd is? Als je twee prijzen pakt en tweede wordt, dan heb je het redelijk gedaan. Ik geef een zeven voor dit seizoen."