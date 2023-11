Dallinga’s doelpunt werkt Nederland tegen: voorsprong op Frankrijk minuscuul

Vrijdag, 10 november 2023 om 09:00 • Wessel Antes

De achterstand van Frankrijk op Nederland op de UEFA-coëfficiëntenlijst is na de vierde Europese speelronde nog slechts 0,003 punt. De Eredivisie staat virtueel nog altijd op de vijfde plaats op de ranglijst, al lijkt het inmiddels onwaarschijnlijk dat dat na de groepsfases van de drie grootste toernooien in het Europese clubvoetbal nog steeds het geval is. Door de kleine marge en recente prestaties voelt Nederland de hete adem van Frankrijk in de nek.

Er is Nederland in principe alles aan gelegen om de vijfde plek op de vijfjarige UEFA-ranking vast te houden. Daarmee zou de Eredivisie liefst drie gegarandeerde plekken voor de Champions League (plus een voorrondeticket) afdwingen voor het seizoen 2025/26. Een inhaalmanoeuvre van Frankrijk lijkt na de eerste vier speelronden van dit seizoen echter onvermijdelijk.

Deze week wist PSV namelijk als enige Nederlandse club goede zaken te doen. De Eindhovenaren wonnen woensdagavond in het eigen Philips Stadion met 1-0 van RC Lens. Daarmee werd dus direct een tegenstander van ‘onze’ grootste concurrent verschalkt. De Champions League was Frankrijk sowieso niet goedgezind, daar Paris Saint-Germain dinsdag met 2-1 onderuit ging bij AC Milan.

Feyenoord wist echter ook geen resultaat te behalen in Rome, waar Lazio met 1-0 te sterk was. Door de zege in het miljardenbal zorgde PSV ervoor dat Nederland voor donderdag met 0,4 punten was uitgelopen. De resultaten in de Europa League en Conference League gooiden echter roet in het eten.

Ajax verloor met 0-2 van Brighton & Hove Albion, terwijl Aston Villa met 2-1 te sterk was voor AZ. Het resultaat: geen Nederlandse punten op donderdag. De Franse clubs wisten wel te presteren, waarbij Nederland nog geluk heeft dat prestaties van Ligue 1-clubs minder punten opleveren. Waar een gelijkspel Nederland 0,2 punt oplevert is dat in Frankrijk 0,17. Een Nederlandse zege telt voor 0,4 punt, een Franse overwinning voor 0,33 punt.

Thijs Dallinga bewees zijn geboorteland wat dat betreft een slechte dienst, door te scoren tijdens de Europa League-stunt van Toulouse tegen Liverpool (3-2 winst). Stade Rennes won in datzelfde toernooi met 3-1 van Panathinaikos, terwijl Olympique Marseille in Athene AEK aan de zegekar bond (0-2). Tot slot leverde het gelijkspel van LOSC Lille bij Slovan Bratislava nog wat bonuspunten op. De totaalscore van deze speelronde: Frankrijk pakte 1,167 punt en Nederland slecht 0,4 punt. Daardoor kunnen de Fransen, met een minuscule achterstand van 0,003 punt, op de vijfde speeldag van de groepsfase definitief toeslaan.

Nederland is de riante voorsprong op Frankrijk dus al bijna kwijt, al blijven de clubs uit de Ligue 1 nog even achter de Eredivisionisten op de ranking. Portugal heeft nog altijd een grote achterstand en heeft een wonder nodig om Nederland dit seizoen nog in te halen. Het verschil tussen Nederland en Portugal is ruim zeven punten, wat gezien de matig presterende clubs uit de Liga Portugal amper nog in te halen lijkt. De veroverde extra tweede Champions League-plek in de vijfjaarcyclus (tot mei 2024) lijkt dus sowieso in Nederlandse handen te blijven.

De coëfficiëntenranglijst per 09-11-2023

5. Nederland 57,500 (+0,400)

6. Frankrijk 57,497 (+1,167)

7. Portugal 50,482 (+0,666)