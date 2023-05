Daley Sinkgraven gaat na vier jaar Bayer Leverkusen op zoek naar nieuwe club

Zondag, 21 mei 2023

Voor Daley Sinkgraven komt er na dit seizoen een einde aan zijn avontuur bij Bayer Leverkusen. De club heeft namelijk bekendgemaakt dat zijn aflopende contract niet verlengd wordt, waardoor de Nederlander op zoek mag gaan naar een nieuwe club. Sinkgraven is niet de enige speler waar afscheid van wordt genomen.

Net als de voormalig jeugdinternational van Oranje gaan ook Andrey Lunev, Ayman Azhil en Callum Hudson-Odoi de club verlaten. Sinkgraven maakte in de zomer van 2019 de overstap van Ajax, dat vijf miljoen euro ontving voor het afkopen van zijn contract. Het avontuur van Sinkgraven in Leverkusen leverde wisselende successen op. De linkspoot kwam in totaal tot 78 wedstrijden voor de club. Van die duels stond hij 51 keer in de basis. 61 keer kwam hij niet van de bank af.

In zijn 78 wedstrijden voor de club was de linkspoot goed voor zes assists. Scoren deed de geboren Assenaar echter niet. Onder trainer Xabi Alonso kwam Sinkgraven dit seizoen tot twaalf duels in de Bundesliga. In vier van die wedstrijden stond hij aan de aftrap. Alonso hanteert doorgaans een 3-4-1-2-formatie, waarin de vleugelspelers op het middenveld een cruciale rol spelen. Sinkgraven weet echter dat landgenoot Mitchel Bakker de eerste keus is op links.

Sinkgraven sloot in 2006 aan bij de jeugdopleiding van sc Heerenveen en sloot in 2013 aan bij het eerste. Als aanvallende middenvelder maakte de technicus dusdanig veel indruk, dat Ajax in de winterstop van het seizoen 2015/16 kwam aankloppen. De Amsterdammers namen Sinkgraven over voor zeven miljoen euro, toentertijd een groot bedrag voor Ajax. Sinkgraven kwam 86 keer in actie voor de hoofdstedelingen en was daarin goed voor een enkele goal en elf assists.