Daley Blind verrast Noa Vahle met antwoord op persconferentie: ‘Geen enkele andere Oranje-speler durft dit te zeggen’

Noa Vahle vindt het dapper dat Daley Blind openlijk durft te stellen dat het Nederlands elftal niet mag klagen wat betreft de tegenstanders in de knockout-fase van het EK in Duitsland. Oranje schakelde Roemenië probleemloos uit in de tweede ronde en moet nu zien af te rekenen met Turkije om een plaats in de halve finale te bemachtigen.

"We zijn niet in de positie om verder te kijken", richt Blind zich voorlopig alleen op het duel in de kwartfinale met Turkije. "Na de poulefase hebben we het getroffen qua tegenstanders die we konden krijgen. Dat hoef je ook niet te ontkennen."

"En dan win je tegen Roemenië met een goede wedstrijd. En dan ga je met een goed gevoel verder. Deze wedstrijd (tegen Turkije, red.) zal totaal anders zijn" tempert Blind de euforie in het Oranje-kamp na de ruime overwinning op de Roemeense ploeg. "En ik denk ook niet dat het verstandig is om verder te kijken."

Vahle

"Je bent wel één van de weinigen die zegt dat we het hebben getroffen. Want dat wil eigenlijk ook niemand zeggen", vat Vahle de uitspraak van Blind samen dat het Nederlands elftal aan de goede kant van het speelschema zit op dit EK.

"Nou ja, als je kijkt naar de loting... Je wordt derde in de poule en als je dan kijkt waar andere tegenstanders op stuiten in andere posities", lijkt Blind te verwijzen naar onder meer de Belgische ploeg, die in de achtste finale werd uitgeschakeld door Frankrijk.

"Dat hoef je niet te ontkennen, en daar hoef je ook niet over te liegen", herhaalt Blind nog eens dat Nederland de toplanden ontloopt in de achtste- en kwartfinale van EURO 2024. "Maar het zijn wel potjes die je moet winnen, als je ook kijkt naar andere wedstrijden in het toernooi. Waar de op papier kleinere landen het de grote landen heel moeilijk maken."

"Je moet het toch elke wedstrijd weer zelf doen. En wat ik zeg: dat zal tegen Turkije weer zo zijn. Het is een wedstrijd op zich in de knockout-fase. Er kan van alles gebeuren. Dus het is aan ons", aldus de reservespeler van het Nederlands elftal.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!



Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties