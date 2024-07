Blind reageert twee dagen later op kwinkslag Van der Vaart over 'onzinwissel'

Daley Blind reageert twee dagen later op kwinkslag Rafael van der Vaart over ‘onzinwissel’ op EK

Daley Blind kwam dinsdag tegen Roemenië (0-3 winst) kort in actie voor het Nederlands elftal en staat hierdoor op 108 interlands. De linksbenige verdediger zit Rafael van der Vaart (109 interlands) op de hielen, maar benadrukt donderdag op de persconferentie dat hij geen strijd voert met de voormalig middenvelder.

"Koeman moet ophouden met die onzinwissel om Blind een interland te gunnen”, doelde Van der Vaart dinsdag in zijn rol van analist bij de NOS op de twee minuten die bondscoach Ronald Koeman Blind gunde in de slotfase van het achtstefinaleduel met de Roemenen.

De inmiddels 34-jarige Blind reageert twee dagen later op het feit dat hij Van der Vaart en ook Frank de Boer (112 caps) qua interlands bijna heeft ingehaald. "Nee, het is geen streven voor mij. Ik ben überhaupt al trots dat al zoveel interlands heb mogen spelen. Ik ben ontzettend trots dat ik de 100 heb mogen halen."

"Het is voor mij geen strijd, en ik hoop dat ik er nog lang bij ben. Dat ik trots ben op mijn interlandcarrière, mag duidelijk zijn", aldus Blind, die zaterdag tegen Turkije waarschijnlijk weer als reservespeler zal fungeren.

Blind was jarenlang een vaste waarde bij Oranje. Dat is nu even anders voor de routinier. "De reserverol is even wennen. Het is ook weer een uitdaging. Nu moet ik mijn teamgenoten scherp houden. Je bekleedt even een andere rol. Als speler wil je elke wedstrijd spelen, maar het is de keuze van de trainer uiteindelijk."

"Ik vind het nog steeds een heel grote eer om voor het Nederlands elftal te spelen. Ik heb nooit getwijfeld om 'nee' te zeggen", aldus de 108-voudig international. Blind kan op termijn dus ook Frank de Boer inhalen. De voormalig speler en bondscoach van Oranje sloot af met 112 interlands.

Blind kijkt ook alvast kort vooruit op het treffen met Turkije, dat Oostenrijk uitschakelde in de achtste finale. "Turkije brengt altijd veel emotie, passie en strijd, dus daarvoor moeten we op onze hoede zijn. Het is een kwartfinale op een eindtoernooi en zal dus een pittig affiche worden. Veel jongens hebben de druk kunnen ervaren. Hopelijk wordt het een mooie wedstrijd."

