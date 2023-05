Daley Blind laat naam van Ajax niet vallen als hij over zijn toekomst praat

Woensdag, 3 mei 2023 om 15:24 • Rian Rosendaal • Laatste update: 15:26

Daley Blind toont zich woensdag behoorlijk openhartig in de podcast Football Is Life van FC Afkicken. De verdediger (33) van Bayern München wil nog graag een paar jaar actief zijn als profvoetballer, maar wil in dat kader wel een weloverwogen keuze maken. Blind beschikt bij Bayern over een aflopend contract en gezien zijn vele reservebeurten lijkt het onwaarschijnlijk dat het Duitse avontuur een vervolg krijgt.

Bayern is normaal gesproken dus niet het eindstation van Blind. "Zolang mijn lichaam het goed volhoudt en ik hopelijk blessurevrij blijf, dan wil ik het zo lang mogelijk volhouden. Ik hoop nog wel drie, vier jaar te kunnen spelen", aldus Blind, die in de podcast praat met voormalig ploeggenoten Siem de Jong en Jan Vertonghen. Het volgende avontuur is voor Blind nog wel ongewis. De voormalig Ajacied twijfelt namelijk tussen een grote club in een kleine competitie en een kleine club in een grote competitie.

"Dat is precies waar ik veel over nadenk. Je hebt bepaalde opties en je maakt ook bepaalde afwegingen. In onze carrière hebben we altijd voor de prijzen gespeeld, weet je wel. Of meegedaan. Dan maak je dus de keuze: kies je voor een grotere competitie bij een waarschijnlijk mindere club, waar je mee gaat doen in de middenmoot. Of kies je voor een lager niveau, maar dan wel bij een topclub die meedoet om de titel of in de titelstrijd." Blind, die tot dusver vijf keer uitkwam namens Bayern, heeft de knoop dus nog niet definitief doorgehakt. Het leven buiten het voetbal speelt voor hem namelijk ook een grote rol.

"Wil ik in deze fase kiezen voor het leven of kies ik puur voor het voetbal?", vraagt de routinier van der Rekordmeister zich hardop af. "Of zoek je een combinatie? Of kies ik iets dichtbij Amsterdam, zodat ik af en toe naar huis kan? Dat zijn veel factoren waar ik eigenlijk nog wel over twijfel. De ene week sta ik op met die keuze, en de andere week met de andere keuze. En je weet ook niet welke keuze er gaat komen." Het sportieve aspect is in alle gevallen leidend, zo benadrukt Blind. "Dat staat voor mij op de eerste plaats."

Ajax

Blind gaat overigens niet specifiek in op een eventuele terugkeer bij Ajax, de club die hij verliet na problemen met de inmiddels ontslagen Alfred Schreuder. "Ik zie mezelf ooit weer terugkeren bij Ajax, op welke manier dan ook", zei de linksback in januari in Football Is Life. "Ik voel me wel verbonden aan de club. Ik had me nooit voorgesteld dat de situatie zo zou lopen. Ik ben Ajacied en ik keer niet zomaar op mijn 28ste - in de beste tijd van mijn carrière – vanuit Manchester United terug bij Ajax." Blind begon in 2018, na vier jaar in Engeland, aan zijn tweede periode bij Ajax.