Daley Blind gidst Girona met tweede treffer in 2024 naar eenvoudige bekerzege

Girona heeft zaterdagavond de laatste zestien in de Copa del Rey bereikt. Daley Blind, die op de bank begon, maar na een blessure van Eric García al vroeg inviel, brak namens de bezoekers tegen Elche de ban. Yan Couto bepaalde na rust de eindstand op 0-2. Voor Blind was het alweer zijn tweede treffer in 2024. In het gewonnen spektakelstuk tegen Atlético Madrid (4-3) was hij afgelopen woensdag ook al trefzeker.

Bijzonderheden:

Trainer Míchel was eigenlijk van plan om Blind tegen Elche, dat op het tweede niveau van Spanje uitkomt, rust te geven. Doordat García na een half uur spelen geblesseerd de strijd moest staken, kwam de Oranje-international toch binnen de lijnen. Zeven minuten later had hij de bal bij de tweede paal voor het intikken na goed doorkoppen van Jhon Solís: 0-1. Yan Couto gooide het duel halverwege de tweede helft vroegtijdig in het slot. De verdediger zette de aanval zelf op met een fraai hakje en kreeg de bal vervolgens terug van Portu: 0-2.

HIJ DOET HET WEER! ?????????? ?????????? ?? Blind staat pas 7 minuten in het veld, maar weer is de Nederlander van Girona trefzeker! ??#ZiggoSport #CopaDelRey #ElcheGirona pic.twitter.com/aJCHkNenIG — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 6, 2024

Elche - Girona 0-2

37’ 0-1 Daley Blind (assist: Jhon Solís)

67’ 0-2 Yan Couto (assist: Portu)



