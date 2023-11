Daley Blind en Sávio van grote waarde bij nieuwe zege van koploper Girona

Zaterdag, 11 november 2023 om 16:02 • Jonathan van Haaster

Girona heeft opnieuw uitstekende zaken gedaan in LaLiga. De ploeg van trainer Michel kwam op een vroege achterstand tegen Rayo Vallecano, maar herstelde zich tijdig. Bij de gelijkmaker van Artem Dovbyk speelde Daley Blind een belangrijke rol met een balverovering en het inleiden van de aanval. De 1-2 kwam op naam van voormalig PSV'er Sávio, die van dichtbij binnentikte. Dankzij de zege staat koploper Girona respectievelijk vijf en zeven punten los van Real Madrid en Barcelona, die nog wel een duel tegoed hebben. Rayo staat op plek negen.

Bijzonderheden:

Girona ging allerminst voortvarend van start in het Campo de Fútbol de Vallecas in Madrid. In de vijfde minuut kreeg Girona de bal niet goed weg, wat uiteindelijk balbezit voor Isi Palazón inleidde. De rechtermiddenvelder bracht de bal uitstekend bij Álvaro García, die van dichtbij en via de binnenkant van de rechterpaal afrondde: 1-0.

Girona moest aan de bak en sloeg op het perfecte moment, vlak voor het rustsignaal, toe. Blind veroverde de bal met een goede tackle en passte direct naar voren om het spel te versnellen. Na een vlotte combinatie over de rechterkant kon Viktor Tsygankov voorgeven. De Oekraïner bediende landgenoot en spits Dovbyk, die tijd kreeg om aan te nemen en met links af te werken: 1-1.

Daar bleef het niet bij voor Girona, dat halverwege de tweede helft opnieuw toesloeg. Slordig balverlies bij Rayo leidde een aanval aan de rechterkant in. Na een zeer vlotte combinatie kreeg Dovbyk een enorme kans op de 1-2, maar hij stuitte op doelman Stole Dimitrievski. De Noord-Macedoniër moest echter toezien hoe de rebound een eenvoudige prooi voor Sávio was: 1-2.

1-1 GIRONA ??



Een goede tackle van Blind leidt de tegenaanval in, waaruit Dovbyk kan scoren! ??#ZiggoSport #LaLiga #RayoGirona pic.twitter.com/mNnMWIF6aw — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) November 11, 2023