Daley Blind en Sávio helpen Girona aan zege én koppositie in LaLiga

Zaterdag, 23 september 2023 om 16:09 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 16:14

Girona is ook na de zesde speelronde in LaLiga nog zonder nederlaag. De ploeg van trainer Michel won zaterdagmiddag na een vroege achterstand met maar liefst 5-3 van RCD Mallorca. Voormalig PSV'er Sávio greep een hoofdrol met een assist en een doelpunt, terwijl Daley Blind belangrijk was met een assist bij de belangrijke gelijkmaker. Girona (16 punten) is de zeer verrassende nieuwe leider in LaLiga, al hebben Real Madrid (15) en FC Barcelona (13) nog een duel tegoed.

De middag begon nog teleurstellend voor Girona. Viktor Tsygankov kreeg in zijn eigen zestien een bal tegen zijn hand, waardoor de arbiter de bal op de stip legde. Vedat Muriqi stuurde doelman Paulo Gazzaniga de verkeerde hoek in: 0-1. Toch wist Girona de achterstand voor rust al volledig om te draaien. Allereerst leek Blind binnen te kunnen schieten uit een vrije trap, maar een zee van verdedigers voor hem voorkwam dat. De linkspoot legde af op collega-verdediger David López, die wel de benodigde vrijheid had: 1-1. Het bleek een zeer verlossende gelijkmaker te zijn, want een kleine tien minuten later stond het 2-1.

Niet Daley Blind, maar wel David López Silva! ?

Girona maakt de gelijkmaker tegen Mallorca: 1-1! ??#ZiggoSport #LaLiga #GironaRCDMallorca pic.twitter.com/TdANQP3OCI — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 23, 2023

Na een overtreding in de zestien van Samu Costa kreeg ook Girona een penalty, die door Artem Dovbyk benut werd. Girona was vervolgens helemaal los. In minuut 37 toverde Sávio aan de linkerkant en stuurde hij zijn directe tegenstander het bos in. De rappe Braziliaan gaf scherp voor en daar maakte Ivan Martín dankbaar gebruik van: 3-1. Op slag van rust was ook de vierde treffer van de thuisploeg een feit. Een vlotlopende aanval kon net niet worden afgerond, maar de afvallende bal kwam terecht bij Yangel Herrera. De Venezolaan creëerde wat ruimte voor zichzelf en vond de verre hoek feilloos: 4-1.

Girona buigt de achterstand helemaal om! ??

Iván Martín Núñez zorgt voor de 3-1 ?? #ZiggoSport #LaLiga #GironaRCDMallorca pic.twitter.com/h7Wu4MZWY6 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 23, 2023

Mocht er bij Mallorca nog een sprankje hoop hebben bestaan op een goed resultaat, dan verdween die tien minuten na rust. Sávio speelde Dovbyk in, waarna de Oekraïner perfect in de loop teruggaf op de Braziliaan. Oog-in-oog met goalie Predrag Rajkovic stelde Sávio niet teleur: 5-1. Sávio werd een kwartier voor tijd naar de kant gehaald, terwijl Blind de hele wedstrijd zou uitspelen. De Oranje-international moest toezien hoe Mallorca nog tweemaal trefzeker was. Abdón Prats profiteerde eerst van dichtbij optimaal van zwak wegwerken bij Girona. De aanvaller scoorde diep in blessuretijd opnieuw, dit keer via een krachtige kopbal: 5-3. Barcelona komt later op zaterdag in actie tegen Celta de Vigo, terwijl Real Madrid het zondag opneemt tegen stadgenoot Atlético.

Ook na rust staat de ?????????????????????????????????? bij Girona weer aan ????

Het is ????´?????? ?????????????? ???? ???????????????? die zorgt voor de 5-1! ??

#ZiggoSport #LaLiga #GironaRCDMallorca pic.twitter.com/GmOSpdr7b3 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 23, 2023