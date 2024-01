Daily Mirror: Ajax kwam grote belofte aan Steven Bergwijn niet na

Ajax en in het bijzonder Sven Mislintat hebben zich niet geliefd gemaakt bij Steven Bergwijn, zo schrijft the Daily Mirror. De buitenspeler van Ajax, die de mogelijkheid heeft om terug te keren in de Premier League, is een belangrijke toezegging gedaan die niet is nagekomen.

Met de interesse van West Ham United duiken Engelse media massaal in de situatie van Bergwijn bij Ajax. Zo wordt door Daily Mirror gesteld dat de buitenspeler 'een slechte relatie heeft met zowel de supporters als de media'.

Ook wordt gespeculeerd over een grote belofte die door Ajax en Mislintat niet zou zijn nagekomen. Bergwijn kreeg van de leiding te horen dat Ajax topspelers uit heel Europa zou aantrekken, maar in plaats daarvan gaf Mislintat een groot gedeelte van de ruim honderd miljoen euro uit aan spelers die het verschil nog niet hebben weten te maken.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

"Bergwijn is ongelukkig in Amsterdam en is ook niet populair bij de club, ondanks dat hij een van de grootverdieners is met een weeksalaris van bijna 100.000 euro", gaat de tabloidkrant verder.

Dusan Tadic

De toezegging aan Bergwijn doet denken aan de situatie rond Dusan Tadic. De voormalig aanvoerder kreeg inzage in de plannen van Mislintat en besloot vervolgens te vertrekken naar Fenerbahçe.

"De ambities van Tadic, die een absolute winnaar is, kwamen niet meer overeen met die van Ajax", vertelde Mike Verweij afgelopen zomer. "Er is inzage gegeven in welke spelers ze wilden halen. Toen is Tadic tot de conclusie gekomen dat het weer een moeizaam jaar ging worden."

West Ham United heeft in november voor de eerste keer contact gezocht met makelaarskantoor Muy Manero, dat de belangen behartigt van Bergwijn. The Hammers moeten Mohammed Kudus missen vanwege de Afrika Cup en zijn van mening dat er aanvallende versterking nodig is om de selectie op kracht te houden.

Bergwijn keerde in de zomer van 2022 terug naar zijn jeugdliefde Ajax, maar wist in zijn geboortestad tot dusver weinig successen te boeken. In 65 officiële wedstrijden was de aanvoerder goed voor 24 doelpunten en 9 assists. Bergwijn wacht nog altijd op zijn eerste prijs met Ajax.

Bij West Ham kan Bergwijn terugkeren in de Premier League. Eerder speelde hij voor Tottenham Hotspur, dat eveneens afkomstig is uit Londen. Bij the Spurs wist Bergwijn nooit voor een langere tijd te overtuigen.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties