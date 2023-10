Dader terreuraanslag Brussel neergeschoten door Belgische politie

Dinsdag, 17 oktober 2023 om 10:58 • Laatste update: 11:08

De fans in het Koning Boudewijnstadion mochten zich onder begeleiding rond 23:30 uur in fasen richting de uitgang begeven. De EK-kwalificatiewedstrijd tussen België en Zweden van maandagavond is gestaakt bij een 1-1 tussenstand. Aanleiding daarvoor is de aanslag die eerder op de avond in Brussel heeft plaatsgevonden, de stad waar ook het duel werd afgewerkt. Bij de aanslag kwamen volgens diverse media twee Zweedse supporters om het leven.

Na een crisisoverleg in het Koning Boudewijnstadion is besloten dat het duel gestaakt werd. De Zweedse veiligheidsverantwoordelijke deelde tijdens de wedstrijd mee dat de federatie nog niet officieel op de hoogte was van de moord op twee landgenoten.

Rond 22:30 uur heeft de CEO van de Zweedse voetbalfederatie laten weten dat de twee ploegen beslist hebben om niet voort te spelen. "Onze hoofdbekommernis is nu om de spelers en de supporters veilig weer in Zweden te krijgen.”

Hoewel sommige supporters direct na de staking het stadion verlieten, werd iedereen aangeraden te blijven zitten. “De dreiging is zeer ernstig en imminent. Het algemene dreigingsniveau voor België wordt verhoogd naar niveau 3 (dreiging is ernstig). Het dreigingsniveau in Brussel staat op niveau 4. Deze dreigingsniveaus blijven van kracht tot we meer informatie hebben”, zo viel te lezen op de pagina van het crisiscentrum.

In het stadion steunden de Belgische fans de aanwezige Zweden door ‘Sweden’ te scanderen. Op de borden werd het woord ‘Vrede’ weergegeven.

Het Belgische crisisteam benadrukte dat het de topprioriteit was om alle fans op een veilige manier thuis te krijgen. Volgens de Belgische politie is het stadion te allen tijde een veilige plek geweest.

De dader van de schietpartij in Brussel is dinsdagochtend door de Belgische politie neergeschoten in een café in Schaarbeek en is inmiddels overleden aan zijn verwondingen.