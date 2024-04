‘Daarom heeft Alex Kroes in de eerste week bij Ajax geen vrienden gemaakt’

Chris Woerts vermoedt dat Alex Kroes veel te kritisch is geweest in zijn eerste werkweek, zo laat hij weten in een video-item van Vandaag Inside. De sportmarketeer denkt dat de Raad van Commissarissen bij Ajax de geschorste algemeen directeur bewust naar een ‘fuik’ heeft geleid.

“Bij Ajax zijn ze gewoon op zoek naar een hele goede bestuurder, mits Alex Kroes het opgeeft. Maar hij wil het niet opgeven, hij wil gewoon weer benoemd worden”, zo reageert Woerts op de vraag hoe Ajax nu verder moet.

“Ik weet wel dat Alex Kroes in zijn eerste week geen vrienden heeft gemaakt bij Ajax. Hij heeft dat KPMG-rapport ook als flutwerk bestempeld. Daar staat ook niks in. Wij van WC-eend keuren onszelf. KPMG mocht alleen gebruikmaken van openbare bronnen. En van alleen bronnen binnen Ajax kun je geen volledig rapport maken.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

“Maar over Kroes. De Raad van Commissarissen wist van die 42.500 aandelen”, vervolgt Woerts. “Als tegen Kroes was gezegd dat hij beter die aandelen kon verkopen voordat hij in dienst trad, dan had hij dat gewoon gedaan en had er geen haan naar gekraaid.”

“Het lijkt erop dat ze hem in een fuik hebben laten zwemmen. Hij is te kritisch geweest in de eerste week en ze kunnen binnen Ajax gedacht hebben dat het niet handig is om hem zijn gang te laten gaan.”

“Eigenlijk heeft de RvC een stok gevonden om de hond te slaan. Ik denk overigens nog wel dat het mogelijk is voor Kroes om terug te keren”, besluit Woerts.

“Als de bestuursraad en de vereniging zich achter Kroes scharen, dan is een terugkeer zeker mogelijk. Maar hij is wel beschadigd door deze affaire. De voetballerij is een opportunistische wereld, want na twee overwinningen is alles weer vergeten en vergeven. Het sentiment kan snel kantelen.”

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties