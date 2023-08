Cyriel Dessers scoort én veroorzaakt strafschop: nog geen duidelijkheid voor PSV

Woensdag, 9 augustus 2023 om 22:43 • Mart van Mourik

Rangers heeft het heenduel in de derde voorronde van de Champions League winnend afgesloten. In het Ibrox Stadium was de ploeg van manager Michael Beale met 2-1 te sterk voor het Zwitserse Servette FC. Er was een hoofdrol weggelegd voor Cyriel Dessers, die de 2-0 voor zijn rekening nam én een strafschop veroorzaakte waaruit de 2-1 voortkwam. De bezoekers eindigden het duel met tien man na een rode kaart voor David Douline, maar Rangers verzuimde de overtalsituatie uit te buiten en hield Servette in leven. De winnaar van het tweeluik treft PSV in de play-offs.

Beale koos voor een voorhoede drie namen die een recent verleden in de Eredivisie hebben. Aan de rechtsbuitenpositie werd invulling gegeven door Sam Lammers, die begin juli definitief werd overgenomen van Atalanta. Aan de overzijde stond Danilo, overgekomen van Feyenoord, gepositioneerd, al moest hij het veld halverwege de tweede helft verlaten ten faveure van Abdallah Sima. Dessers was de diepste spits.

In de zesde speelminuut werd de score al geopend door Rangers. Arbiter Donatas Rumsas bestrafte een overtreding van Douline in het zestienmetergebied en wees resoluut naar de strafschopstip. De buitenkans van elf meter werd benut door Tavernier: 1-0. Na een kwartier spelen was Dessers aan zet. Een voorzet vanaf links van Borna Barisic werd door niemand geraakt, waardoor de volledig vrijgelaten Dessers van dichtbij de 2-0 kon intikken.

Op slag van het rustsignaal kwam Servette terug in de wedstrijd. Dessers maakte een onfortuinlijke handsbal in de eigen zestien, waardoor Rumsas niets anders kon dan een strafschop toekennen aan de Zwitsers. Chris Bedia maakte vanaf de strafschopstip geen fout: 2-1. Enkele minuten nadat Lammers de reflexen van doelman Joel Mall op de proef stelde met een schot in de linkerbenedenhoek, kwam Servette met tien man te staan. Douline maakte een overtreding en kreeg een tweede gele kaart.

Twintig minuten voor het eindsignaal kreeg Dessers een uitstekende mogelijkheid om de voordelige marge terug te brengen naar twee doelpunten, maar Mall had een puike redding in huis op de inzet van de voormalig spits van onder meer Feyenoord. In het restant van de tweede helft bleef Rangers nadrukkelijk op zoek gaan naar een derde treffer, al werd die niet meer gevonden.