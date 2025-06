'Paul Pogba krijgt bij AS Monaco ploeggenoot met dubieus familielid'

Paul Pogba krijgt bij AS Monaco een nieuwe kans. Marca komt op de dag dat de 32-jarige middenvelder een tweejarig contract tekent met een curieuze onthulling over een ploeggenoot van de middenvelder bij zijn nieuwe club.

In totaal zes mensen hielden Pogba in 2022 onder schot, in een poging de Fransman te kidnappen. Het zestal eiste in een appartement in het Franse Seine-et-Marne een bedrag van dertien miljoen euro van de 91-voudig international van Frankrijk.

Eén van aanwezigen was Mathias Pogba, de broer van de kersverse aanwinst van Monaco. De voormalig speler van onder meer Sparta Rotterdam kreeg hiervoor een jaar gevangenisstraf opgelegd.

Mamadou C., een jeugdvriend van Pogba, moest vijf jaar de cel in. Pikant detail is dat C. een neef is van Soungoutou Magassa, een 21-jarige defensieve middenvelder in dienst van Monaco.

Magassa klopt nadrukkelijk op de deur bij de nummer drie in de Ligue 1 van afgelopen seizoen. Afgelopen jaargang kwam de jeugdinternational van Frankrijk tot 31 wedstrijden.

De komst van Pogba naar Monaco werd afgelopen week wereldkundig gemaakt. Hij zette zaterdag zijn handtekening onder een tweejarig contract bij zijn nieuwe werkgever.

Pogba doorliep de jeugdopleiding van Le Havre, maar speelde nooit eerder in de Ligue 1. De middenvelder maakt wellicht op 11 juli zijn officieuze debuut in het oefenduel met Cercle Brugge.