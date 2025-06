Curaçao zorgt voor grote stunt dankzij goal Antonisse in minuut 94 tegen Canada op de Gold Cup

Curaçao heeft in de nacht van zaterdag op zondag voor een stunt gezorgd in de Cold Cup. In Groep B keek de ploeg van bondscoach Dick Advocaat een groot deel van de wedstrijd aan tegen een 0-1 achterstand, maar dankzij doelpunt van Jeremy Antonisse in de 94ste minuut werd een gelijkspel gehaald: 1-1. Dankzij de puntendeling is de kans plotseling groter dat Curaçao de volgende ronde haalt.

Op doel bij Curaçao stond Eloy Room, die een viermansdefensie voor zich had. Jurien Gaari en Sherel Floranus waren de backs van dienst, terwijl het defensieve hart gevormd werd door Joshua Brenet en Roshon van Eijma.

Op het middenveld stonden Livano Comenencia, Juninho Bacuna en Leandro Bacuna geposteerd, terwijl Margaritha en Kenji Gorré vanaf de vleugels spits Jürgen Locadia moesten bedienen.

Curaçao kwam al spoedig op achterstand, want in de negende speelminuut noteerde Nathan Saliba al de openingstreffer voor de Canadezen. Lang zag het ernaar uit dat een nederlaag in de maak was, maar in de 94ste minuut kwam het team van Advocaat plotseling langszij.

Joshua Zimmerman stuurde invaller Antonisse de diepte in, die oog in oog met doelman Dayne St.Clair koel bleef en voor een vreugde-uitbarsting zorgde: 1-1.

Dankzij het gelijkspel is de kans groter dat Curaçao zich plaatst voor de volgende ronde van de Gold Cup. Advocaat staat met zijn elftal met twee punten uit twee duels derde achter Honduras (drie punten) en Canada (vier punten). In het laatste duel volgt een directe confrontatie met Honduras.

Canada staat dertigste op de FIFA-ranglijst, terwijl Curaçao de negentigste plek bezet.