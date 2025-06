Curaçao en Suriname kennen tegenstanders voor laatste horde richting het WK

Curaçao en Suriname zijn na hun overtuigende groepswinst in de tweede ronde geloot voor de beslissende derde ronde van de Noord-Amerikaanse WK-kwalificatie. De volgende interlands worden in september gespeeld en in november wordt de groepsfase afgerond.

Curaçao en bondscoach Dick Advocaat zijn ingedeeld in groep B. Hier treft La Familia Azul Jamaica, Trinidad en Tobago en Bermuda. Suriname zit in groep A en neemt het op tegen Panama, El Salvador en Guatemala.

In de vorige ronde nam Curaçao het op tegen Haïti, Saint Lucia, Aruba en Barbados. Na vier groepswedstrijden stond het team op de maximale score van twaalf punten na onder meer een 5-1 overwinning op de nummer twee Haïti.

Suriname bevond zich in een groep met El Salvador, Puerto Rico, Saint Vincent en de Grenadines en Anguilla. Zij wonnen drie van de vier wedstrijden en speelden er één gelijk.

Voor beide teams zou kwalificeren voor het WK een unicum zijn. Zowel Curaçao als Suriname heeft zich nog nooit eerder geplaatst voor het eindtoernooi.

Uit Noord-Amerika zijn er al drie landen verzekerd van een plek op het WK. Canada, Mexico en de Verenigde Staten organiseren het toernooi en zijn dus sowieso aanwezig. Canada organiseert voor het eerst een WK. Mexico deed het twee keer eerder: in 1970 en 1986 en de Verenigde Staten één keer, in 1994.

Op andere continenten zijn ook de eerste deelnemers al bekend. Zo doet uit Oceanië Nieuw-Zeeland mee en zitten er vanuit Azië wat verrassingen bij, zoals Jordanië en Oezbekistan. Voor beide landen is het hun allereerste deelname aan een WK ooit.