Dick Advocaat is volop in voorbereiding op het trainingskamp met Curaçao. De 77-jarige bondscoach bereidt zijn team voor op de WK-kwalificatie en de Gold Cup. Opmerkelijk genoeg geniet de Nederlander op deze leeftijd nog steeds interesse vanuit Engeland.

Advocaat is blij dat hij zijn eerdere aankondigingen om te stoppen niet heeft doorgezet. “Anders zit je ook alleen maar thuis”, grapt hij. “Dat we de Gold Cup hebben gehaald is geweldig, we spelen sowieso drie wedstrijden in Amerika”, vervolgt de 77-jarige.

De Kleine Generaal is erop gebrand om het WK te halen. “Het zou ongekend zijn als we het WK zouden halen. Dat voelen de spelers ook. Bij hun clubs spelen ze niet zo veel, maar hier wel.” De Nederlander benadrukt dat zijn spelersgroep dat met veel enthousiasme doet.

Spits Rangelo Janga erkent de kwaliteiten van Advocaat en zijn staf. “In de staf is er een goede mix. Als het serieus moet zijn, pakken ze ons aan. Maar er is ook ruimte voor grapjes. Iedereen weet dat hij (Advocaat, red.) een goede trainer is, de spelersgroep wordt door hem geprikkeld.”

De prestaties van Advocaat zijn niet onopgemerkt gebleven. Cardiff City lijkt interesse te hebben in de bondscoach van Curaçao. De ploeg uit de Engelse Championship heeft geïnformeerd naar de Nederlander.

“Ze hebben me informeel benaderd. Iemand uit mijn staf moet hebben gepraat”, zegt hij met een grote lach op zijn gezicht. “Gek dat ze op mijn leeftijd nog steeds komen. Maar het thuisfront was het er niet zo mee eens”, vervolgt Advocaat.

De bondscoach richt zich volledig op het WK met Curaçao en denkt dus nog niet aan pensioen. “Na Curaçao stop ik. Ja, dat heb ik vaker gezegd. Maar ik blijf het gewoon zeggen, kan mij het schelen. Dan ben ik 78 jaar en is het mooi om te stoppen”, sluit Advocaat af.