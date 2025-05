Crystal Palace wint eerste FA Cup in clubgeschiedenis na knappe zege op Manchester City

Crystal Palace heeft voor de eerste keer in de clubhistorie beslag gelegd op de FA Cup. De ploeg uit Londen stuntte door de finale van het bekertoernooi met 1-0 te winnen van Manchester City. Eberechi Eze tekende voor de enige goal. Door de zege, de eerste hoofdprijs in de clubhistorie, plaatst Crystal Palace zich bovendien voor de competitiefase van de Europa League.

Nog nooit had Crystal Palace de FA Cup gewonnen. Wel stond het al twee keer in de finale: in 1990 en 2016. Die finales werden echter allebei verloren. Manchester City had het toernooi wel al gewonnen: liefst zeven keer.

Manchester City, zonder de nog geblesseerde Nathan Aké, was in de openingsfase al meerdere keren dreigend. Steeds had doelman Dean Henderson echter op knappe wijze een antwoord.

Na ruim een kwartier spelen was het aan de andere kant van het veld wel raak. Daniel Muñoz Mejía werd diep gestuurd, gaf de bal voor en Eze tikte hem binnen: 1-0 voor Crystal Palace.

Een paar minuten later kreeg Ismaïla Sarr een grote kans op de tweede treffer, maar doelman Stefan Ortega bracht redding. Halverwege de wedstrijd leek het er even op dat Crystal Palace met tien man verder zou moeten na hands van Henderson, maar omdat de bal van het doel afging was er geen sprake van een duidelijke scoringskans.

Tyrick Mitchell hielp Manchester City vlak daarna alsnog een handje, door in zijn eigen strafschopgebied een overtreding te maken op Bernardo Silva: penalty. De strafschop van Omar Marmoush werd echter gekeerd door Henderson, die ook een antwoord had op de rebound van Erling Braut Haaland.

Ook daarna was Henderson meermaals de held van Crystal Palace, met reddingen op pogingen van onder meer Jérémy Doku en Claudio Echeverri. Aan de andere kant leek Muñoz de 2-0 te maken, maar de goal werd afgekeurd wegens buitenspel. Desondanks trok Crystal Palace, ondanks de tien minuten blessuretijd, de zege over de streep.