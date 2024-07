Crysencio Summerville kan mooie transfer maken: Premier League-club brengt bod uit

West Ham United hoopt zich te kunnen versterken met Crysencio Summerville. Volgens transfermarktexpert Fabrizio Romano hebben the Hammers een eerste bod ingediend bij Leeds United, de huidige werkgever van de 22-jarige aanvaller.

“West Ham United heeft een eerste bod ingediend bij Leeds United voor Crysencio Summerville”, aldus Romano op X. “Er hebben ook gesprekken met de speler plaatsgevonden, maar een deal is nog niet dichtbij.”

“Er wordt verwacht dat hij heel duur is. AS Roma heeft Summerville ook op het lijstje staan, maar alleen als Soulé niet doorgaat.” Met dat laatste doelt Romano op de mogelijke overgang van Juventus-buitenspeler Matías Soulé naar Roma.

Summerville kende een uitstekend seizoen bij Leeds. In 49 officiële wedstrijden was de geboren Rotterdammer goed voor 21 goals en 10 assists.

Met Leeds haalde hij de finale om promotie naar de Premier League, maar die werd verloren van Southampton. Daardoor is Leeds ook komend seizoen actief in de Championship, maar het is de vraag of dat ook voor Summerville geldt.

In april werd al bekend dat topclubs Arsenal, Chelsea, Liverpool, Tottenham Hotspur, West Ham United, Atlético Madrid, Bayer Leverkusen en FC Porto Summerville allemaal op de voet zouden volgen.

De aanvaller heeft nog een contract tot medio 2026 op Elland Road. Transfermarkt schat zijn marktwaarde momenteel in op 20 miljoen euro.

