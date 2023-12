Cruciale goal komt op uitgelezen moment voor Gimenez: spits krijgt hoog bezoek

Voor Santiago Gimenez staat vrijdag een ontmoeting op de planning met Hugo Sánchez, een van de beste voetballers ooit uit de Mexicaanse voetbalgeschiedenis. De 65-jarige oud-aanvaller werkt tegenwoordig voor de Mexicaanse tak van ESPN en wil met de spits van Feyenoord in gesprek over zijn seizoen tot dusver.

De afspraak met Sánchez komt op een mooi moment voor Gimenez, daar hij zich donderdag op positieve wijze liet gelden voor Feyenoord. De aanvaller nam tegen FC Volendam (3-1) de 2-1 voor zijn rekening en behoedde zijn ploeg daarmee voor een blamage.

Sánchez was op dat moment aandachtig toeschouwer bij PSV - sc Heerenveen (2-0), maar reist vrijdag dus af naar Rotterdam-zuid voor een interview met zijn Mexicaanse landgenoot. Het wordt de eerste keer dat de twee elkaar in deze hoedanigheid treffen.

Los van de straatlengte achterstand op koploper PSV verloopt het seizoen voor Gimenez persoonlijk buitengewoon goed. De aanvaller voert de topscorerslijst aan in de Eredivisie met achttien goals uit vijftien wedstrijden.

De Champions League meegerekend komt het totaal uit op twintig goals. Gimenez had daar negentien wedstrijden voor nodig. Bovendien was hij drie keer aangever. Het maakt dat de interesse in de spits alleen maar toeneemt.

Trainer Arne Slot was ondanks de goal niet geheel tevreden over het optreden van Gimenez. "Als ik kritisch mag zijn, vind ik dat hij veel meer moet doen om in balbezit te komen. En als we zoveel corners krijgen, moet hij venijniger zijn. Zorgen dat hij de bal wel een keer raakt. Dat kan beter", zei Slot bij ESPN.

Slot peinsde er echter niet over om Gimenez vroegtijdig naar de kant te halen. "Ik wisselde hem laatst toen hij z’n hattrick had gemaakt. Verder blijft hij vaak staan. Voor de wedstrijd dacht ik wel even: stel dat we veel goals maken tegen Volendam..." Feyenoord speelt woensdag alweer zijn volgende wedstrijd, als in Schotland Celtic de tegenstander is in de Champions League.

