‘Cruciale fase in Messi-operatie Barça: groen licht van LaLiga wordt verwacht’

Maandag, 22 mei 2023 om 10:20 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 10:59

De operatie van Barcelona om Lionel Messi transfervrij terug te halen naar het Spotify Camp Nou komt mogelijk in een cruciale fase terecht, zo melden Mundo Deportivo en Sport. Barcelona is ervan overtuigd dat LaLiga groen licht gaat geven voor de miljoenenoperatie. Indien dit daadwerkelijk het geval is, kunnen de Catalanen zich richten op de verkoop van de nodige spelers om de Argentijnse sterspeler van Paris Saint-Germain in te lijven.

Barça mag vanwege de strenge Financial Fair Play-regels momenteel geen nieuwe spelers inschrijven, maar verwacht dat de verkoop van enkele spelers ruimte zal bieden. De signalen voor de terugkeer van Messi stonden hierdoor al voor een groot deel op groen. Voorzitter Joan Laporta voerde al meerdere gesprekken met Jorge Messi, de vader en belangenbehartiger van de aanvaller. Ook trainer Xavi heeft veelvuldig contact met zijn oud-ploeggenoot Messi, zo bevestigde AS eerder.

Messi maakte zijn vader twee weken geleden duidelijk dat hij geen beslissing zal nemen over zijn toekomst voor de strijd om de Franse landstitel beslist is. Paris Saint-Germain kan zich zaterdag met een gelijkspel tegen RC Strasbourg tot landskampioen kronen. Al-Hilal zou bereid zijn om Messi op jaarbasis maar liefst 500 miljoen euro te betalen. Barcelona kan Messi ‘slechts’ 25 miljoen euro per jaar bieden. De club verwacht groen licht te krijgen voor zijn komst van LaLiga, al heeft Barça nog geen details bekendgemaakt hoe het Messi denkt te kunnen contracteren.

SPORT schrijft dat een terugkeer van Messi bij Barcelona voor de club enorm aantrekkelijk is. De Catalanen zouden hiermee 150 miljoen euro meer aan sponsoring en 80 miljoen aan ticketing verdienen. Zeker is dat er bij de eventuele komst van Messi de nodige spelers bij Barça moeten vertrekken. Xavi verzekerde afgelopen vrijdag dat de uitgaande transfer voor 99 procent, zo niet 100 procent, vast staan. Gesprekken met de desbetreffende spelers zal de trainer van Barcelona echter pas aan het einde van het seizoen houden.