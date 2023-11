Cruciale CL-kraker United lijkt door te gaan; Ten Hag zet uitblinker op de bank

Woensdag, 29 november 2023 om 17:40 • Bart DHanis • Laatste update: 17:48

Het Champions League-duel tussen Galatasaray en Manchester United dreigt afgelast te worden. ESPN-verslaggever Rob Dawson schrijft op X dat de arbiters het veld momenteel bekijken, dat er heel slecht uitziet.

De wedstrijd staat om 18:45 uur op het programma. Het regent al de hele dag in Istanbul en dat heeft voor plassen gezorgd op het veld van het RAMS Park, de thuisbasis van Galatasaray.

Current state of the pitch at Rams Park. Doesn’t look good at all. It’s been raining heavily in Istanbul all day and it doesn’t look like stopping. Lots of officials out having a look. pic.twitter.com/RILQGW5wUu — Rob Dawson (@RobDawsonESPN) November 29, 2023



Volgens verschillende Engelse media kan de wedstrijd ook worden uitgesteld en later op de avond worden gespeeld. De UEFA zou er op staan dat het duel tussen United en Galatasaray woensdagavond nog wordt uitgespeeld.

Hoe het er nu voorstaat gaat er gewoon op tijd worden afgetrapt in Istanbul. De eerste supporters zitten al opde tribunes en ook de Champions League-banner ligt al in de middencirkel. Als de situatie verslechtert in de komende paar uur, kan alsnog besloten worden om uit te stellen.

De beloftenploegen van United en Cim Bom streden eerder op woensdag tegen elkaar in het kader van de UEFA Youth League. Ook in die wedstrijd speelde de heftige regenval in West-Turkije een grote rol. Galatasaray won die wedstrijd uiteindelijk met 1-0.

Als het eerste team van de Turkse grootmacht ook weet te winnen van de ploeg van Erik ten Hag vanavond, is United definitief uitgeschakeld in de Champions League. Als United wint komt de club op zes punten en staat het afhankelijk van de uitslag bij Bayern München - FC Kopenhagen weer tweede of derde in de poule.

United moet dan het laatste duel op Old Trafford tegen Bayern zien te winnen (tenzij Kopenhagen en Galatasaray tegen elkaar gelijk spelen) om zich te verzekeren van de volgende ronde van de Champions League.

Ten Hag heeft gekozen voor vier wijzigen ten opzichte van het duel met Everton (0-3 winst). Diogo Dalot wordt vervangen door Aaron Wan-Bissaka. Sofyan Amrabat neemt de plaats van de uitblinkende Kobbie Mainoo over, Antony speelt in plaats van de geschorste Marcus Rashford en Rasmus Højlund vervangt Anthony Martial.

Opstelling Galatasaray:Muslera; Boey, Abdülkerim, Kaan, Angeliño; Torreira, Ndombele, Mertens; Ziyech, Icardi, Zaha

Opstelling Manchester United: Onana; Wan-Bissaka, Maguire, Lindelöf, Shaw; Amrabat, McTominay, Bruno Fernandes; Antony, Højlund, Garnacho