Cristiano Ronaldo staat plots oog in oog met zijn dubbelganger: 'Jij bent heel lelijk!'

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Cristiano Ronaldo, die vrijdagavond plots oog in oog met zijn look-a-like stond.

Het is bijna elke thuiswedstrijd van Al-Nassr een komen en gaan van beroemdheden die naar Saudi-Arabië afreizen om een glimp op te vangen van de Portugese superster. Vrijdagavond zag Ronaldo geen beroemdheid, maar zijn eigen look-a-like staan tijdens de warming-up.

Genoeg reden voor CR7 om een korte interactie aan te gaan. “Bro, je lijkt niet op mij! Je lijkt niet op mij. Je bent heel lelijk!”, grapt Ronaldo, die daarna zijn duim opsteekt naar de fan in kwestie.