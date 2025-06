Cristiano Ronaldo noemt twee duidelijke redenen waarom hij Lionel Messi 'heel erg graag' mag

Cristiano Ronaldo en Lionel Messi vochten jarenlang de grootste rivaliteit ooit uit in het voetbal. De twee sterspelers, toen respectievelijk spelend voor FC Barcelona en Real Madrid, hebben dan ook groot respect voor elkaar.

Op de persconferentie van het Portugese nationale elftal werd gevraagd of het ooit nog gaat gebeuren dat de twee voor dezelfde club uitkomen. Daar durfde de inmiddels veertigjarige Portugees geen antwoord op te geven.

"Je weet het nooit", reageert Ronaldo. "Ik ben al 40, maar zeg nooit nooit. Al wordt het erg moeilijk om nog met ‘m samen te spelen." Messi, 37 jaar oud, werkt momenteel zijn wedstrijden af voor Inter Miami.

Dan vervolgt Ronaldo op de romantische route. "Ik heb veel liefde voor Argentinië en voor Messi. We zijn zo lang concurrenten geweest en speelden vijftien jaar lang als rivalen samen op het hoogste niveau."

Een aandoenlijke anekdote volgt. "Ik weet niet of hij inmiddels Engels spreekt", doelt hij op zijn huidige Amerikaanse werkgever. "Maar vroeger deed hij dat nooit. Ik vertaalde altijd voor hem tijdens gala's."

"Ik vind hem een heel aardige en leuke man. Ik mag hem heel erg graag", gaat Ronaldo verder. "Hij heeft me altijd heel goed behandeld en me immer gerespecteerd. Het wordt lastig om samen te spelen, maar of het écht nooit gaat gebeuren? Nee."

Ronaldo loopt eind deze maand uit zijn contract bij zijn huidige werkgever, Al-Nassr. De vijfvoudig Ballon d'Or-winnaar wordt met allerlei teams in verband gebracht, maar sprak ook al met de Saudische club over een verlenging van zijn contract.