Cristiano Ronaldo scoort weer, bereikt finale en gaat Karim Benzema voorbij

Woensdag, 9 augustus 2023 om 20:06 • Mart van Mourik

Al-Nassr heeft zich woensdagavond geplaatst voor de finale van de Arab Club Champions Cup. In de halve finale was was de ploeg van trainer Luis Castro dankzij een benutte strafschop van Cristiano Ronaldo met 0-1 te sterk voor het Irakese Al-Shorta. In de voorgaande drie wedstrijden van het meest prestigieuze toernooi in de Arabische wereld was Ronaldo eveneens trefzeker. In de finale neemt Al-Nassr het op tegen de winnaar van het duel tussen Al-Hilal en Al-Shabab.

Na een halfuur spelen dacht Ronaldo de score al te openen, maar zijn doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel. Een kwartier voor het einde van de reguliere speeltijd wist hij alsnog zijn naam op het scorebord te zetten. Uit een strafschop schoot de Portugese superster raak in de rechterbenedenhoek: 0-1. In de drie wedstrijden voorafgaand aan de halve finale was Ronaldo eveneens trefzeker, waardoor hij nu met vier doelpunten, een treffer meer dan Karim Benzema (Al-Ittihad), topscorer van het toernooi is.